Минфин может запретить продажу биткоинов физическим лицам

Минфин РФ выступил с предложением о запрете продажи в России биткоинов частным лицам. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" заместитель министра финансов Алексей Моисеев.





По мнению чиновника, криптовалюту необходимо приравнять к финансовым активам и вести продажу только через Московскую биржу под строгим контролем Росфинмониторинга.





Представитель Минфина также пояснил, что сделки, проведенные через биржу, позволят обеспечить исполнение контрактов в случае, если одна из сторон сделки окажется недобросовестной. На данный момент частные лица делают это на свой страх и риск.





Основной же причиной возможного запрета на продажу биткоинов частным лицам Моисеев назвал борьбу с отмыванием денег. Именно по этой причине чиновники так настаивают на проведении всех сделок под надзором регулятора в лице Росфинмониторинга.





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