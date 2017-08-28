 

Минфин может запретить продажу биткоинов физическим лицам

Минфин РФ выступил с предложением о запрете продажи в России биткоинов частным лицам. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" заместитель министра финансов Алексей Моисеев. 

По мнению чиновника, криптовалюту необходимо приравнять к финансовым активам и вести продажу только через Московскую биржу под строгим контролем Росфинмониторинга.

Представитель Минфина также пояснил, что сделки, проведенные через биржу, позволят обеспечить исполнение контрактов в случае, если одна из сторон сделки окажется недобросовестной. На данный момент частные лица делают это на свой страх и риск.

Основной же причиной возможного запрета на продажу биткоинов частным лицам Моисеев назвал борьбу с отмыванием денег. Именно по этой причине чиновники так настаивают на проведении всех сделок под надзором регулятора в лице Росфинмониторинга.

АПН следит за развитием событий.
 

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