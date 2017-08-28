 

Гордость и некомпетентность. Фирменный стиль министерства Финансов России

МОСКВА. Воистину гениальным в своём идиотизме стало выступление заместителя министра финансов Алексея Моисеева в эфире телеканала «Россия 24», посвящённое криптовалюте. Господин Моисеев заявил, что министерство не собирается допускать «обычных людей» к покупке и продаже биткоина. «Просто обычных людей, конечно, нет, потому что это очень опасная инвестиция, которая может привести к потере денег», — сказал он.
 
«Мы предлагаем называть это валютой, но регулировать это как иное имущество, квалифицировать это как финансовый актив и позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать их на бирже», — заявил Моисеев.

Предлагаю запретить Минфин среди несовершеннолетних.
А то что это за безобразие? Идёт, значит, несовершеннолетний по улице, а тут — бац! — из-за угла вдруг выпрыгивает Минфин. Кем вырастет такой несовершеннолетний? Да и вообще, Минфин — противоестественная мерзость. В природе не бывает никакого Минфина. Мы должны противопоставить Минфину традиционные ценности. - прокомментировал идею господина Моисеева один из пользователей социальных сетей.
 
Редакция АПН могла бы разделить высказанную выше позицию блоггера, но ограничивается таким утверждением, что если высокопоставленный чиновник начинает публично, в эфире центрального телеканала нести откровенный бред, то либо этот чиновник сам - идиот, либо он считает за идиотов и ни в грош не ставит свою аудиторию. В обоих случаях встаёт вопрос о том, своё ли место он занимает в штатном расписании.
 
Или задачей господина Моисеева и было, чтобы Минфин РФ выглядел в прямом эфире телевидения жалко и нелепо?
 
Можно подумать, что частные лица будут спрашивать у Минфина какие-либо разрешения. А если не будут - то чем конкретно будет управлять Минфин и какие у него механизмы настоять на своём? Да никаких, кроме тех или иных видов штрафов и фильтрации интернет. В блокчейн Минфину не вмешаться, ключей не отдадут.
 
Вот и получается.... А впрочем, чего бы у Минфина России в этой истории с криптовалютой не получилось, вопрос о том, что иногда лучше бы молчать, чем говорить, кажется, бессмертен. Бессмертны, кстати, и глупости, которые регулярно изрыгаются на очумевающую публику различного рода говорящими головами Минфина.
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