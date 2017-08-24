 

Роскомнадзор против анекдота №681041

Анекдотическая история произошла с изданием «Орловские новости». Местное управление Роскомнадзора прислало в редакцию письмо, в котором потребовало удалить один из комментариев под новостью «Орловский чиновник устроил забег от съемочной группы НТВ. Краткий пересказ».

 

При этом речь идет не о комментарии, как таковом, а об анекдоте №681041, который был вставлен в комментарий. Анекдот, с точки зрения редакции, не особо смешной, но, однако же, в мире существует множество несмешных анекдотов и никому, до сих пор, не приходила в голову мысль о необходимости их зачистки на таком основании.

 

Орловский Роскомнадзор, кажется, стал первым, кому пришла в мысли сия нездравая идея. Анонимный чиновник, служащий по сему ведомству, усмотрел в анекдоте №681041 признаки «призывов к насильственному изменению основ конституционного строя РФ». И, не подумав о том, что запрет цензуры является неотъемлемой частью тех же самых основ конституционного строя, осуществил таки цензурный акт.

 

Редакция АПН полагает, что интерпретация анекдотов как призывов к насилию является признаком того, что орловское управление Роскомнадзора сумело выполнить всю работу, которую должно было сделать. Других важных дел нет. Считаем, что это территориальное подразделение федерального ведомства уже можно закрывать, а его сотрудников - увольнять по статье о сокращении штатов, выплатив им положенное по ТК РФ пособие.

 


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