Марина Ковтун: новые «ЗА» в пользу отставки





Сегодня Ковтун дискредитирует не только череда коррупционных скандалов, в которых фигурируют госслужащие из областного правительства. Достоянием общественности стали документы и факты, позволяющие подозревать губернатора в использовании служебных полномочий для отработки интересов крупного бизнеса с целью получения личной выгоды себе и членам своей семьи. Для региона подобный лоббизм губителен, поскольку оборачивается сокращением отчислений в областной бюджет со стороны ФПГ, -



Ранее, версию об отставке Марины Ковтун в 2017 г. высказывал один-единственный эксперт - политолог



Сегодня точку зрения Сергея Бойко разделяет значительная часть политологов и политтехнологов, вхожих в Администрацию Президента. Вероятность сохранения за Ковтун поста губернатора они

Высока вероятность, что Марина Ковтун покинет кресло губернатора Мурманской области в 2017 г., не дожидаясь выборов президента, - считает интернет-СМИ «Daily Storm» Сегодня Ковтун дискредитирует не только череда коррупционных скандалов, в которых фигурируют госслужащие из областного правительства. Достоянием общественности стали документы и факты, позволяющие подозревать губернатора в использовании служебных полномочий для отработки интересов крупного бизнеса с целью получения личной выгоды себе и членам своей семьи. Для региона подобный лоббизм губителен, поскольку оборачивается сокращением отчислений в областной бюджет со стороны ФПГ, - считают местные журналисты.Ранее, версию об отставке Марины Ковтун в 2017 г. высказывал один-единственный эксперт - политолог Сергей Бойко , кандидат политический наук, директор региональных программ Центра Адама Смита.Сегодня точку зрения Сергея Бойко разделяет значительная часть политологов и политтехнологов, вхожих в Администрацию Президента. Вероятность сохранения за Ковтун поста губернатора они оценили в 30%.

Так, Дмитрий Орлов руководитель АПЭК и член Высшего Совета партии «Единая Россия», аргументируя свое мнение низким уровнем влияния Марины Ковтун в «Рейтинге глав субъектов РФ», считает, что «говорить о ее политических перспективах сегодня вряд ли возможно».



Политтехнолог Константин Калачев также



До конца не ясно, на чью поддержку может рассчитывать Марина Ковтун, чтобы сохранить свой пост – премьер-министра Дмитрия Медведева или Леонида Михельсона, совладельца «Новатэк», которые



Об угрозе отставки губернатора и потере к ней доверия со стороны федерального центра, говорят уголовные дела против чиновников регионального правительства.



Проблемы у областников начались 27 июля, почти сразу прямой линии с Владимиром Путиным, и ознаменовались обысками, выемкой документов, задержаниями чиновников. При участии ФСБ и Следственного комитета



Нынешним летом широкий политический



И если уголовное дело Макаровой еще в стадии расследования, то бывший председатель комитета по АПК и продовольственному рынку Мурманской области Владимир Сидоров уже



В настоящее время в регионе широкую огласку получили материалы, о, так называемой, лоббистской деятельности Марины Ковтун в интересах крупного бизнеса. По мнению регионального интернет-издания «Блогер-51», губернатор Ковтун далеко не бескорыстно «… помогает нескольким крупным компаниям минимизировать налоговые отчисления в областной бюджет, взамен получая дорогостоящие подарки и высокооплачиваемые должности для своих детей», -



Например, 23 июня областные власти в лице Марины Ковтун заключили договор о социально-экономическом сотрудничестве с «Газпром-геологоразведка», что дает компании право уменьшить налоговые отчисления в региональный бюджет. «…Через полторы недели после заключения инвестсоглашения, 24-летний сын губернатора Александр Ковтун становится менеджером Газпром-геологоразведки с более чем приличной зарплатой и еще более приличным годовым бонусом», - Политтехнолог Константин Калачев также не считает Ковтун сильным губернатором. «Понятно, что у нее проблемы и в отношениях с работающими на территориях региона компаниями, и с местными элитами, особенно с экс-главой Мурманска Анатолием Веллером (ныне депутат Госдумы). Говорить об эффективном управлении регионом тоже не приходится», – считает Калачев.До конца не ясно, на чью поддержку может рассчитывать Марина Ковтун, чтобы сохранить свой пост – премьер-министра Дмитрия Медведева или Леонида Михельсона, совладельца «Новатэк», которые упоминаются «Daily Storm» в качестве покровителей губернатора Мурманской области. При этом, как отмечает издание, Ковтун испортила отношения с «Норильским Никелем» и находится в центре внимания силовиков, действующих в соответствии с генеральной линией Москвы.Об угрозе отставки губернатора и потере к ней доверия со стороны федерального центра, говорят уголовные дела против чиновников регионального правительства.Проблемы у областников начались 27 июля, почти сразу прямой линии с Владимиром Путиным, и ознаменовались обысками, выемкой документов, задержаниями чиновников. При участии ФСБ и Следственного комитета были арестованы первый заместитель руководителя ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» Георгий Благодельский. Следующим был взят под стражу замруководителя аппарата регионального правительства Эдуард Никрашевский. Благодельского подозревают в хищении бюджетных средств, Никрашевского в мошенничестве с государственными контрактами.Нынешним летом широкий политический резонанс имела отставка с должности министра природных ресурсов и экологии Эльвиры Макаровой, близкой подруги Марины Ковтун. На Макарову было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» за передачу около пяти гектаров лесов из природоохранной зоны дачному некоммерческому партнерству «Родчничок», учредителями которого выступили чиновники областного правительства.И если уголовное дело Макаровой еще в стадии расследования, то бывший председатель комитета по АПК и продовольственному рынку Мурманской области Владимир Сидоров уже получил три года колонии за мошенничество.В настоящее время в регионе широкую огласку получили материалы, о, так называемой, лоббистской деятельности Марины Ковтун в интересах крупного бизнеса. По мнению регионального интернет-издания «Блогер-51», губернатор Ковтун далеко не бескорыстно «… помогает нескольким крупным компаниям минимизировать налоговые отчисления в областной бюджет, взамен получая дорогостоящие подарки и высокооплачиваемые должности для своих детей», - делают вывод журналисты, подкрепляя свои слова фактами и документами.Например, 23 июня областные власти в лице Марины Ковтун заключили договор о социально-экономическом сотрудничестве с «Газпром-геологоразведка», что дает компании право уменьшить налоговые отчисления в региональный бюджет. «…Через полторы недели после заключения инвестсоглашения, 24-летний сын губернатора Александр Ковтун становится менеджером Газпром-геологоразведки с более чем приличной зарплатой и еще более приличным годовым бонусом», - сообщает издание.







Марина Ковтун и Генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов

подписывают соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

Через две недели 24-летний сын Марины Ковтун получит предложение стать менеджером в «Газпром-геологоразведке»





Подозрения в получение губернатором бонусов от газовой ФПГ не беспочвенны. После трудоустройства своего сына в «Газпром-геологоразведке» Марина Ковтун ушла в отпуск и совершила речное путешествие на теплоходе «Викинг Хельги», принадлежащего «Viking Cruises». Примечательно: компания обслуживает исключительно иностранцев, «продажа круизов по российским рекам в России вообще не осуществляется». При этом, стоимость двухнедельного тура «Царский Фарватер» без скидок начинается

В свою очередь дочь Марины Ковтун получила должность в «Роснефти», ставшей в период ее губернаторства, главным поставщиком мазута в Мурманскую область, где котельные по-прежнему работают на этом дорогостоящим топливе.Подозрения в получение губернатором бонусов от газовой ФПГ не беспочвенны. После трудоустройства своего сына в «Газпром-геологоразведке» Марина Ковтун ушла в отпуск и совершила речное путешествие на теплоходе «Викинг Хельги», принадлежащего «Viking Cruises». Примечательно: компания обслуживает исключительно иностранцев, «продажа круизов по российским рекам в России вообще не осуществляется». При этом, стоимость двухнедельного тура «Царский Фарватер» без скидок начинается от 12 тысяч долларов за самую дешевую каюту, - говорится в публикации.





Теплоход Викинг Хельги обслуживает маршрут «Царский Фарватер».

Стоимость этого двухнедельного путешествия без скидок начинается от 12 тыс. долларов за самую дешевую каюту







Подобные знаки внимания наряду с рыбалками, полетами на вертолетах, видимо, могут расцениваться как замаскированная взятка.



Но особое раздражение местной общественности по-прежнему вызывают обнародованные данные



«Блогер-51» предполагает , что круиз губернатора Ковтун, оплачен не из ее кармана и представляет собой «подарок от бизнеса, рассчитывающего на расположение и налоговые преференции».Подобные знаки внимания наряду с рыбалками, полетами на вертолетах, видимо, могут расцениваться как замаскированная взятка.Но особое раздражение местной общественности по-прежнему вызывают обнародованные данные о бюджетных расходах на осуществление служебной деятельности губернатора: аренда самых дорогих автомобилей, московские пятизвездочные отели по 50 тысяч рублей за ночь, обеды за сотню тысяч рублей и т.д.