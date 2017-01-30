До конца 2017 г. в Мурманской области будет новый губернатор?



Ряд информированных источников прогнозирует отставку Марины Ковтун с поста губернатора Мурманской области до выборов Президента РФ в 2018 году.

Кремль дал сигнал – 22 января на шестнадцатом съезде «Единой России» Ковтун была исключена из Высшего совета и бюро Высшего Совета правящей партии, о чем поспешили сообщить даже лояльные губернатору региональные СМИ.

Сложит губернаторские полномочия Марина Ковтун в связи «с утратой доверия» или по «собственному желанию», скорее всего, осенью 2017 г., накануне подготовки президентской избирательной кампании. Если вопрос с новой кандидатурой решится оперативно, кадровая рокировка, возможно, произойдет раньше - весной или летом этого года. Такое мнение высказал политолог Сергей Бойко, кандидат политический наук, директор региональных программ Центра Адама Смита. Сложит губернаторские полномочия Марина Ковтун в связи «с утратой доверия» или по «собственному желанию», скорее всего, осенью 2017 г., накануне подготовки президентской избирательной кампании. Если вопрос с новой кандидатурой решится оперативно, кадровая рокировка, возможно, произойдет раньше - весной или летом этого года. Такое мнение высказал политолог Сергей Бойко, кандидат политический наук, директор региональных программ Центра Адама Смита.



При этом отсутствие очевидных социально-экономических достижений в развитии региона – наименьший упрек к Ковтун, которая, по версии РБК , лишилась места в Высшем совете «Единой России» из-за низких результатов партии власти на выборах в Госдуму.

«Неудовлетворительные итоги голосования только усиливают главные политические претензии к действующему главе областной власти – высокая степень зависимости от «Норильского Никеля», ставленником которого выступает Ковтун, и новый виток в многолетней борьбе с группой Алексея Веллера, депутата Госдумы и экс-мэра г. Мурманска», - полагает Сергей Бойко.

Так, несмотря на договоренности, озвученные в Москве еще в 2015 г., уход Веллера в Государственную думу привел не к стабильности, а к устойчивым попыткам «областников» зачистить столицу Заполярья от сторонников бывшего главы Мурманска с вовлечением в политическую интригу местных «силовых» структур.



«Эскалация конфликта «город-область» накануне президентских выборов выступает для Москвы главным раздражителем и ставит вопрос о новом губернаторе, равноудаленном от противоборствующих группировок и целиком ориентированном на федеральный центр», - считает московский эксперт.

Именно по этой причине, бывший глава заполярной столицы Алексей Веллер, как лицо заинтересованное, уже уведомлен Кремлем, что ни при каких условиях не возглавит региональную власть. Поэтому в списке кандидатов доминируют корпоративные выдвиженцы, в том числе, представители «атомного лобби» - Вячеслав Рукша, гендиректор ФГУП «Атомфлот» и Евгений Никора, замгубернатора по ЖКХ, в недавнем прошлом советник директора Кольской АЭС.

Учитывая влияние первого заместителя главы администрации Андрея Киреенко, главы РОСАТОМа до 2016 г., шансы Рукши и Никоры внешне выглядят обнадеживающими, но могут быть обнулены группой Вячеслава Володина, к которой близок Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора, также как и Марина Ковтун, выходец из «Норильского Никеля».

Также в качестве возможных кандидатов на пост губернатора в СМИ упоминался депутат Госдумы Алексей Лященко, владелец судоремонтной компании ПГ «Новик».

С точки зрения политолога Сергея Бойко, в условиях жесткой конкуренции финансово-промышленных групп, федеральный центр, скорее всего, откажется рекрутировать нового губернатора из числа лиц подконтрольных корпорациям, и сделает очередную попытку (после неудачного правления Дмитрия Дмитриенко) утвердить в Мурманской области «варяга» из числа силовиков по «тульскому сценарию». С точки зрения политолога Сергея Бойко, в условиях жесткой конкуренции финансово-промышленных групп, федеральный центр, скорее всего, откажется рекрутировать нового губернатора из числа лиц подконтрольных корпорациям, и сделает очередную попытку (после неудачного правления Дмитрия Дмитриенко) утвердить в Мурманской области «варяга» из числа силовиков по «тульскому сценарию».

Имя кремлевского соискателя пока не обнародуется. Известно, что он генерал-майор и входит в ближайшее окружение Владимира Путина.

Впрочем, есть вероятность, что генерал-майором из Москвы может оказаться капитан первого ранга из Мурманска - Владимир Мищенко, первый вице-спикер областной думы, пользующийся авторитетом у командования Северным Флотом и в Министерстве обороны.

«Кто окажется тем самым «силовиком», которого Москва выдвинет на пост губернатора Мурманской области вместо Марины Ковтун: местный парламентарий, капитан первого ранга Владимир Мищенко или генерал-«варяг» с незапятнанной репутацией - главная региональная интрига 2017 г.», - подытожил Сергей Бойко.