Ситуация в подмосковном Павлово: рейдерство вместо экологии

Ситуация в истринском поселке «Павлово», озвучиваемая как экологическая, может иметь своей подоплекой личный конфликт двух собственников за владение инфраструктурой поселка.





«Сокращение экологически эффективных площадей в таком непростом регионе, как Московский, приобретает значительные масштабы», - заявил 19 июля на пресс-конференции в «Интерфаксе» Антон Хлынов, председатель комиссии по экологической безопасности и устойчивому развитию Московского региона московского областного отделения Русского географического общества, обратив внимание, в том числе, и на застройку территории Лосиного острова.





По его словам, это связано с тенденциями развития нашего законодательства, которое отражает монетарный подход к управлению и территориальному планированию.





Как заявил экологический активист Анатолий Баташев, в Московской области - 236 особо охраняемых природных территорий общей площадью 172 тысячи гектаров; а территория в поселке Павлово - одна из самых престижных и дорогих. По его словам, во многих ООПТ идут «гигантские батлы». Одним из этих «батлов» стала территория в поселке «Павлово-2».





Итак, 19 июля «предводитель дворянства» Сергей Ковбасюк (по должности юрист) устраивает пресс-конференцию в «Интерфаксе» (между прочим, платное мероприятие; наверное, жильцы скинулись). Журналистам показали красивое смонтированное видео, обложили буклетами, закидали листовками и заорали словами. Простим эти смешные действия устроителям – на них ведь работали неопытные девочки.





Короче, было скучновато, но многолюдно, были слышны каверзные вопросы и красивые словеса. «Общественность против», «экологи за», «наши задачи», «мы с вами», «ура-ура», «да вы кто такой», «отдайте нам» - что-то в этом роде. И аплодисменты Николаю Сергеевичу Валуеву – куда же без них? Одна пожилая журналистка недоумевала: а что вы хлопаете (ведь я тоже похлопал, как и все), он же ничего такого не сказал.





Суть вопроса, упрощая и огрубляя, примерно следующая: застройщики все захватили, понарезали участки, навезли к бедным людям (у некоторых бедных людей, между прочим, по пять участков и по паре особняков) кучу строительного мусора, сравнимую с балашихинским полигоном, и продолжают разбрасывать лягушек, копать воду и сверлить чуть ли не на ту сторону земного шара (чтобы раз – и ты из своей фазенды перебрался в Штаты – очень удобно).





Если без смеха, то будет звучать примерно так: участки одновременно являются, с одной стороны, собственностью, на которой могут находиться частные владения, а с другой стороны, они обозначены как территории, развитие которых ограничено природоохранными документами. Такая вот образовалась юридическая коллизия. За все это время границы охраняемой природной территории областного значения четко не были определены и до сих пор они не утверждены.





После пресс-конференции и разбора ситуации выяснилось, что все эти годы (с 1981 по 2016) у природной территории, расположенной недалеко от поселка, не было четких границ, только описательные, и сама территория была проектируемой. Также стало ясно, что земельные участки уже почти 10 лет имеют статус земель населенных пунктов под жилищное строительство.





Из-за этого и начался конфликт части (менее 30 человек) собственников под прикрытием экологического спора: некоторые жильцы заявляют, что их чего-то там лишили, кажется, набережной. Отметим один нюанс, ее и раньше не было. Мало того, участки отступают от болота и озера на достаточно большое расстояние, чтобы оставить общественный доступ к водным объектам и не влиять на место отдыха местных жителей.





И еще выяснилось, что зачинщик всего этого дела юрист Сергей Ковбасюк – житель не простой, а очень грамотный и башковитый. Был бы дураком, в юристы бы не пошел. Так вот, задумал он получить контроль над объектами единой инфраструктуры поселка. Раньше это называлось модным словом «рейдерство», впрочем, Ковбасюк уверяет, что это не так.





Значит, вступил он в 2016 году в переговоры с собственником, подписал процедурное соглашение о приобретении бизнеса, однако на сделку не вышел, зато начал информационную истерику. Инфраструктуру купил другой предприниматель – Андрей Кобзаренко. Бывает такое в делах капиталистических и социалистических: кто первый встал, того и тапки.





На вопрос о намерениях продолжить борьбу за инфраструктуру Сергей Ковбасюк ответил, что намерения у него такого нет и что она ему (инфраструктура) ему абсолютно не нужна. Это, конечно, странно сочетается с его намерением построить отель в поселке. Ведь на вопрос об отеле, заданный во время пресс-конференции, Сергей Ковбасюк радостно посмеялся (а что еще делать, когда ответить нечего?) и быстро скрылся за спиной депутата Госдумы Николая Валуева, которому уже нужно было уходить из зала. Хорошее прикрытие и хитрый пиар-ход. Учитесь, как драпать с поля боя!





А количество участков в собственности Сергея Ковбасюка придется считать нам самим, граждане, ведь он наотрез отказался выдавать сей секрет, переправив всех интересующихся к кадастровому реестру. Когда будете считать, начните отталкиваться от цифры пять. Да-да, по некоторым сведениям, только участков у него пять. А как вы хотите шикарный отель построить, не в воздухе же? Там вам строить не дадут: там комары летают, «краснокнижные».





Параллельно юрист Ковбасюк пытался судиться, но суды проиграл. Например, в мае Истринский городской суд в полном объеме отказал в его иске о признании незаконным права собственности юридических и физических лиц на земельные участки, которые граничат с природным заказником.





А что делать, когда проигрываешь суды? Правильно: начинаешь черный пиар и вбрасываешь сомнительную информацию в СМИ, тем самым давя на областное правительство и судебные органы.





Вот как прокомментировал в «МК» действия Ковбасюка политолог Павел Данилин: «Сейчас их действия похожи на попытки рейдерства, когда заинтересованные стороны используют приемы информационной войны, эксплуатируя экологическую повестку, устраивают шумиху и апеллируют к высоким начальникам в надежде, что удастся расшатать ситуацию, и на то, что такой шум в преддверии выборов власти будет не нужен. Скорее всего, Сергей Ковбасюк надеется, что таким образом ему удастся склонить руководство области к ручному управлению поселком и нужному его группе административному решению».





«Вот была Балашиха с ее свалкой, и первое лицо распорядилось закрыть свалку. Закрыть-то можно, но мусор все равно надо будет вывозить», - отмечает эксперт.





А свалки-то в Павлово нет.





А знаете, что есть? Там есть прекрасная и дорогая недвижимость, что сбоку на нее посмотри, что сверху, там есть потрясающая природа, которая никуда не денется и никому не достанется, даже богатеньким юристам.



