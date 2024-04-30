 

Крым обстрелян американскими ракетами, в Курской области от украинских атак погибли двое, Работино перешло под контроль ВС РФ

Две женщины пострадали при украинском обстреле села Козино в Рыльском районе Курской области, одна из них скончалась, другая госпитализирована. Повреждены десять домовладений и ЛЭП, в сёлах Козино, Локоть и Городище частично нет света. Украинский беспилотник сбросил зажигательный боеприпас на один из домов в селе Николаево-Дарьино Суджанского района, в результате возникшего пожара погиб местный житель.
В Белгородской области украинскими атаками повреждены частный дом и ЛЭП в Щетиновке, повреждена ЛЭП и остался без света Старый хутор; повреждены два частных дома в Таврове, частный дом в Дубовом, квартира многоквартирного дома в посёлке Разумное, автомобиль в Новосадовом. Также в области обстреляны Безымено, Муром, Староселье. В Петровке украинским беспилотником атакован автомобиль "Газель", он повреждён, люди не пострадали.
Симферопольский район Крыма обстрелян американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Соединённые Штаты намерены передать Украине столько тактических баллистических ракет ATACMS, сколько смогут, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Окраины Горловки и Донецка украинцы забрасывают минами немецкого производства, которые детонируют при вибрации, контакте с металлом, реагируют на электронные устройства. В результате украинского обстрела Горловки ранены женщина и ребёнок 2019 г.р.
 
Село Работино Запорожской области в результате тяжёлых боёв перешло под полный контроль ВС РФ.

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