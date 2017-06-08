Мошенничество на выборах может стать уголовным преступлением

Новый законопроект о введении уголовной ответственности за махинации на выборах, в том числе за так называемые «карусели», внесен в Госдуму РФ. Об этом сегодня сообщает агентство REGNUM. Уголовно наказуемым может стать подтвержденный факт незаконной выдачи и получения избирательного бюллетеня и бюллетеня для голосования на референдуме.





За незаконную выдачу бюллетеня нарушителю будет грозить штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.





Наказанием за повторное получение бюллетеня для голосования будет являться штраф в размере от 200 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.





Если нарушения совершаются группой лиц по предварительному сговору, то это будет караться штрафом от 100 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.





АПН следит за развитием событий.



