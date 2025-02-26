С 1 марта изменится Положение об охране объектов культурного наследия. Изменения вызвали критику

27 декабря 2024 года Правительство РФ приняло постановление № 1936 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации». Постановление вступит в силу 1 марта 2025 года.

Постановление подвергается критике общественных организаций - в частности, за то, что оно отменяет некоторые зоны охраны и ограничивает право граждан Российской Федерации участвовать в определении зон охраны.

Одномоментно с 1 марта 2025 года всякой территориальной охраны и защиты лишается не менее 60 тысяч объектов археологического наследия, а также тысячи монументов, некрополей и захоронений.

Особенно беспокоит предложение лишить зон охраны объекты археологического наследия, что противоречит более чем полувековой отечественной практике установления зон охраны для объектов культурного наследия этого типа, основанной на большом научном опыте и выработанных специалистами методиках проектирования зон охраны.

Пункт 18 Положения ограничивает круг лиц, кто имеет право инициировать разработку, изменение или прекращение существования проектов зон охраны. Помимо общественных объединений, таким правом наделяются правообладатели объектов недвижимости в границах зон охраны (как определять границы, если они еще не разработаны?), а также лица, осуществляющие комплексное развитие территорий. То есть таким правом преимущественно наделяются лица, заинтересованные в застройке прилегающих к объектам территорий. При этом такого права лишены все граждане России, что ограничивает их конституционные права и делает невозможным реализацию конституционной обязанности беречь памятники истории и культуры.











