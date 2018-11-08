 

ФСИН готовится заблокировать мобильную связь в колониях

Федеральная служба исполнения наказаний готовит новый закон, по которому мобильная связь на территории исправительных учреждений будет запрещена. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ФСИН Валерия Бояринова.

По словам чиновника, поправки могут быть утверждены уже в 2019 году. Вопрос о том, как можно заглушить связь на территории колоний, уже решается с Минкомсвязи. Бояринов также добавил, что различные типы связи требуют разных средств для блокировки, которые можно осуществить только после изменения законодательства. 

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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