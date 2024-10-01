Состояние российских богачей с начала 2024 года выросло на 31 млрд долларов, растёт задолженность россиян перед банками и МФО

сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко прибавил $6,22 млрд, его состояние увеличилось до $25 млрд, а состояние основателя "Северстали" Алексея Мордашова выросло на $5 млрд, до $25,9 млрд. В то же время председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин добавил к состоянию $4,27 млрд, увеличив его до $28,2 млрд.

По данным "индекса миллиардеров Блумберга", состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала 2024 года на 31 млрд долларов. При этом

Наибольшие убытки понёс акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов, его состояние уменьшилось на $5,51 млрд, до $15,6 млрд.