Состояние российских богачей с начала 2024 года выросло на 31 млрд долларов, растёт задолженность россиян перед банками и МФО

Наибольшие убытки понёс акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов, его состояние уменьшилось на $5,51 млрд, до $15,6 млрд.
В последнее время россияне все чаще стали брать займы сначала в банках, а потом — в микрофинансовых организациях, число подобных заемщиков в России за последний год увеличилось до 20 процентов. На этом фоне суммарная задолженность граждан, у которых есть незакрытые кредиты в банках и МФО, выросла на 852 миллиарда рублей.При этом, по данным Центробанка, на заемщиков, которые берут кредиты сначала в банках, а потом — в МФО, приходится в общей сложности более 60 процентов всей задолженности. По итогам первой половины 2024 года число россиян с тремя и более кредитами на руках выросло на 2,2 миллиона и превысило отметку в 13 миллионов.