 

Задолженность по кредитам физических лиц в РФ достигла рекордных значений

 

Объём просроченной задолженности по кредитам физических лиц к маю 2025 года достиг полутора триллионов рублей, что на 400 миллиардов больше, чем годом ранее. Эта сумма стала максимумом за последние шесть лет, до этого соответствующая статистика не велась. Доля проблемных кредитов достигла 5,7% от всего розничного портфеля.

Рост просрочки обеспечивают кредиты, оформленные в конце 2023-го и начале 2024 годов. Тогда банки начали выдавать их под высокие ставки рискованным заёмщикам. При этом проблемные ссуды на 90 процентов покрыты резервами, то есть у банков есть средства на случай невозврата.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова уверена, что на ситуацию влияет снижение уровня благосостояния самих заёмщиков. Для многих из них проценты по кредитам объективно оказываются неподъемными, особенно если их пришлось брать по ставке 35 процентов.

Высокая инфляция бьет по возможностям граждан отдавать кредиты, так как они все больше денег тратят на базовые продукты, рост цен на которые заметно обгоняет общий. 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Общий объём кредитов россиян достиг рекордных 38 триллионов
» Закредитованность россиян растёт, 11,2 млн имеют три кредита и более
» Лето 2021: в рост идут кредиты и пузыри
» Просроченная задолженность других стран перед Россией оценивается в 25%
» Банки перекормили деньгами.
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

О советско-российской дипломатии

О советско-российской дипломатии

ИИ как культ. Почему молчат священники?

ИИ как культ. Почему молчат священники?

Манифест пикирующего бомбардировщика

Манифест пикирующего бомбардировщика

Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Какими россияне запомнили 1988-1991 годы

  • 13:23
  • 43

ВЦИОМ: россияне всё ещё плохо понимают разницу между ОМС и ДМС

  • 12:54
  • 91

Задолженность по кредитам физических лиц в РФ достигла рекордных значений

  • 12:32
  • 122

ВСУ атакуют российские регионы, восемь раненых в Белгородской области

  • 17:27
  • 357

Государственный исторический музей собирается выпускать открытки с куполами без крестов

  • 17:09
  • 323

В России предложили запретить Российскую ассоциацию автодиллеров

  • 19:20
  • 496
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram