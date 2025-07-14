Задолженность по кредитам физических лиц в РФ достигла рекордных значений

Объём просроченной задолженности по кредитам физических лиц к маю 2025 года достиг полутора триллионов рублей, что на 400 миллиардов больше, чем годом ранее. Эта сумма стала максимумом за последние шесть лет, до этого соответствующая статистика не велась. Доля проблемных кредитов достигла 5,7% от всего розничного портфеля.

Рост просрочки обеспечивают кредиты, оформленные в конце 2023-го и начале 2024 годов. Тогда банки начали выдавать их под высокие ставки рискованным заёмщикам. При этом проблемные ссуды на 90 процентов покрыты резервами, то есть у банков есть средства на случай невозврата.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова уверена, что на ситуацию влияет снижение уровня благосостояния самих заёмщиков. Для многих из них проценты по кредитам объективно оказываются неподъемными, особенно если их пришлось брать по ставке 35 процентов.

Высокая инфляция бьет по возможностям граждан отдавать кредиты, так как они все больше денег тратят на базовые продукты, рост цен на которые заметно обгоняет общий.