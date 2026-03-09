 

Русский дом в Ливане разрушен ударом Израиля

 

Русский дом в Ливане (в городе Набатия) уничтожен ударами Израиля, сообщил директор центра Асаад Дия. Он рассказал, что дом культуры активно приступил к работе в 2004 году и с этого времени занимался разнообразной гуманитарной деятельностью. В частности, помогал малоимущим семьям, организовывал курсы русского языка, рисования и танцев для детей. Также в здании находилась большая библиотека. В последнее время здание стояло пустое. Есть видео

Также Израиль ударил по христианскому району на юге Ливана и возложил за это ответственность на Хезболлу, заявив, что в районе были выявлены террористы. 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Восстановлен первый "русский" мост в Ливане
» Буш разгромил "Хезболлу"
» Израиль проиграл в Ливане
» Ливан отклонил резолюцию Совета безопасности ООН.
» Израиль начал наземные операции в Ливане.
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Перевёрнутая пирамида

Перевёрнутая пирамида

Capre oleum, или \

Capre oleum, или "Скорей решай, как тратить!"

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский дом в Ливане разрушен ударом Израиля

  • 17:09
  • 324
Перевёрнутая пирамида

Перевёрнутая пирамида

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Херсонской, Курской областях и ДНР

  • 14:25
  • 394

Горнолыжница Ворончихина завоевала золото Паралимпиады

  • 14:19
  • 363

ЗООФЕСТ-2026: социальные проекты и аллеи пород

Capre oleum, или \

Capre oleum, или "Скорей решай, как тратить!"

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram