Русский дом в Ливане разрушен ударом Израиля

Русский дом в Ливане (в городе Набатия) уничтожен ударами Израиля, сообщил директор центра Асаад Дия. Он рассказал, что дом культуры активно приступил к работе в 2004 году и с этого времени занимался разнообразной гуманитарной деятельностью. В частности, помогал малоимущим семьям, организовывал курсы русского языка, рисования и танцев для детей. Также в здании находилась большая библиотека. В последнее время здание стояло пустое. Есть видео.

Также Израиль ударил по христианскому району на юге Ливана и возложил за это ответственность на Хезболлу, заявив, что в районе были выявлены террористы.