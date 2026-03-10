"Мне дорога моя страна". Сто лет Александру Зацепину

ногие из них стали всенародно любимыми: "Песенка о медведях", "Песня про зайцев", "Остров невезения", "Есть только миг", "Куда уходит детство", "Разговор со счастьем", "Звенит январская вьюга", "Губит людей не пиво", "Полосатая жизнь" и многие другие. Также написал множество инструментальных композиций. Исполнилось сто лет русскому композитору Александру Сергеевичу Зацепину, автору музыки к более чем трёмста песням, из них более ста - на стихи поэта Леонида Дербенёва, в основном - для советского кино. М"Песенка о медведях", "Песня про зайцев", "Остров невезения", "Есть только миг", "Куда уходит детство", "Разговор со счастьем", "Звенит январская вьюга", "Губит людей не пиво", "Полосатая жизнь" и многие другие. Также написал множество инструментальных композиций.

С 90-х жил во Франции, однако когда началась специальная военная операция, в марте 2022 года, - вернулся в Россию, "потому что в России я родился, мне дорога моя страна, нельзя ругать свою страну".

Секретом долголетия и сохранения ясного образа мыслей Зацепин считает здоровое питание, физические упражнения, ежедневный труд.