 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Херсонской, Курской областях и ДНР

Двое мужчин, тяжело раненых при атаках дронов ВСУ на автомобили в Шебекине Белгородской области, - скончались в больнице. Ранен мирный житель в Ясных Зорях. 
В Таврийском Голопристанского муниципального округа Херсонской области в результате обстрела при возгорании частного дома погибла женщина 1962 года рождения. В Чистополье ранен мужчина 1969 г.р., в Костогрызове ранен мужчина 1983 г.р. 
Два мирных жителя ранены в результате удара дронов ВСУ по центру Горловки, в ДНР.
В селе Илёк Беловского района Курской области дрон ВСУ ударил по частному дому, ранен пятидесятипятилетний мужчина. 
В посёлке Ахтырском Краснодарского края беспилотник упал рядом с детским садом.
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Capre oleum, или \

Capre oleum, или "Скорей решай, как тратить!"

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

  • 14:25
  • 227

