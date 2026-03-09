ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Херсонской, Курской областях и ДНР

Двое мужчин, тяжело раненых при атаках дронов ВСУ на автомобили в Шебекине Белгородской области, - скончались
в больнице. Ранен
мирный житель в Ясных Зорях.
В Таврийском Голопристанского муниципального округа Херсонской области в результате обстрела при возгорании частного дома погибла женщина 1962 года рождения. В Чистополье ранен мужчина 1969 г.р., в Костогрызове ранен мужчина 1983 г.р.
Два мирных жителя ранены в результате удара дронов ВСУ по центру Горловки, в ДНР.
В селе Илёк Беловского района Курской области дрон ВСУ ударил по частному дому, ранен
пятидесятипятилетний мужчина.