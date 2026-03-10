 

ВСУ атакуют российские регионы, за неделю 30 погибших мирных жителей

153 мирных жителя за неделю ранены в РФ из-за атак ВСУ, в том числе 9 детей. 30 мирных жителей, в том числе один ребёнок, погибли, рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он сообщил об атаках на гражданские железнодорожные составы в Крыму и Самарской области, в результате чего погиб помощник машиниста, ещё двое железнодорожников получили ранения.
10 марта вновь сообщается об атаках на Белгородскую область: атакованы Новый Оскол и Короча, загорелся склад, повреждены частные дома. В Новой Таволжанке ранен мирный житель. 

