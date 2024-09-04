3 погибли и 8 ранены при атаке ВСУ на рынок в Донецке, погибшие и раненые в Горловке и Белгородской области

Три мирных жителя погибли
и четверо ранены при двух атаках украинцев на Новую Таволжанку в Белгородской области; в селе повреждены семь частных домов, многоквартирные дома и легковые автомобили, в Шебекине повреждено производственное предприятие.
Трое мирных жителей погибли
, в том числе два подростка
, и восемь, в том числе ребёнок, ранены
в результате обстрела украинцами рынка в Донецке. Девушка 2004 г.р. ранена
в результате обстрела Кировского района Донецка. СК публикует видео
последствий обстрела.
Один человек погиб
в результате обстрела Горловки (ДНР), ранее сообщалось о двенадцати раненых
за сутки мирных жителях.
Ранен
мирный житель в Алёшках Херсонской области.