3 погибли и 8 ранены при атаке ВСУ на рынок в Донецке, погибшие и раненые в Горловке и Белгородской области

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Три мирных жителя погибли и четверо ранены при двух атаках украинцев на Новую Таволжанку в Белгородской области; в селе повреждены семь частных домов, многоквартирные дома и легковые автомобили, в Шебекине повреждено производственное предприятие. 
Трое мирных жителей погибли, в том числе два подростка, и восемь, в том числе ребёнок, ранены в результате обстрела украинцами рынка в Донецке. Девушка 2004 г.р. ранена в результате обстрела Кировского района Донецка. СК публикует видео последствий обстрела.
Один человек погиб в результате обстрела Горловки (ДНР), ранее сообщалось о двенадцати раненых за сутки мирных жителях. 
Ранен мирный житель в Алёшках Херсонской области.
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