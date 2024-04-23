Белгородский губернатор назвал число погибших мирных жителей области с начала СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал число погибших и пострадавших жителей региона, которые стали жертвами украинских атак с февраля 2022 года: "У нас вообще погибло в целом 120 мирных жителей, из них 11 детей. Ранен 651 человек, из них 51 ребенок".

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал число погибших мирных жителей в прифронтовых районах за неделю: "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 59 мирных жителей: ранены 48, в том числе ребенок, погибли 11".



