 

Белгородский губернатор назвал число погибших мирных жителей области с начала СВО

 

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал число погибших и пострадавших жителей региона, которые стали жертвами украинских атак с февраля 2022 года: "У нас вообще погибло в целом 120 мирных жителей, из них 11 детей. Ранен 651 человек, из них 51 ребенок".

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал число погибших мирных жителей в прифронтовых районах за неделю: "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 59 мирных жителей: ранены 48, в том числе ребенок, погибли 11". 


23 апреля украинцы нанесли удар по станции техобслуживания в Каховке, Херсонская область. Здание разрушено, сгорели несколько машин.
В Белгородской области дроном атакована Безлюдовка, повреждён фасад коммерческого объекта, за сутки в области украинскими атаками повреждены пять частных домов и два автомобиля.
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APN.ru