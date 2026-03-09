ЗООФЕСТ-2026: социальные проекты и аллеи пород

На стыке зимы и весны состоялась одна из крупнейших мультиформатных выставок животных в Москве – ЗООФЕСТ ЭКО.

Любители природы могли найти на одной площадке не только самых разных животных, но и растения.

Площадка уже не в первый раз собрала под своей крышей всех тех, кто любит живой мир нашей планеты.





Традиционно и в кошачьей, и в собачьей зонах выставки можно было посетить аллеи пород и познакомиться ближе не только с представителями породы, но и с ее историей. Рассказать о породах были готовые опытные заводчики и руководители НКП. Так, например, было на стенде корги – там НКП этой породы устроил не только познавательную площадку, но и фотозону, и место, где можно было пообщаться сразу с несколькими собаками.





Было на аллеях пород немало и российских представителей. Среди собак это, например, восточно-европейские овчарки, русские черные терьеры, хотошо, кавказские овчарки, ненецкие лайки. Эти серьезные на вид собаки были общительны и контактны, а погладить их могли даже самые юные гости выставки.

Выделялся среди собачьей аллеи пород и стенд чехословацких (или, как их сейчас называют, чешских) влчаков. Возгласы «Смотри, волк!» то и дело раздавались на подходе к стенду, где терпеливые заводчики были готовы рассказать об истории породы и о том, что некий процент волчьей крови в этих собаках действительно есть, но они давно уже далеко ушли от своих диких хищников, сохранив лишь узнаваемый фенотип – и обретя контактный и общительный характер, что доказывали сами эти собаки, погладить которых могли даже дети.

На Аллее пород эту породу представлял питомник "Малаховский волкодав", один из старейших в России питомников этой породы, руководитель которого лично общается с заводчиками с родины породы. Но встретить этих "волков" можно было и в зале - одна из гостей выставки решила посетить ее вместе со своим влчаком.





На кошачьей аллее пород тоже можно было увидеть немало не только иностранных, но и российских пород.

Среди них были как достаточно известные, такие как сибирская и невская маскарадная, так и куда менее популярные и знаменитые, но очень интересные – например, скиф-той-боб, тоже выведенная у нас России. Несмотря на название, которое на первый взгляд звучит «не по-русски», родиной этих миниатюрных кошек является Ростов-на-Дону. Карликовых бобтейлов из Ростова нередко называют самыми маленькими кошками в мире – и часто это правда, ведь вес взрослого животного составляет всего около 900 грамм.





Их полная противоположность – сибиряки, чьи габариты достигают 6-7 килограмм, а то и более.





Кошек-великанов представляли и самые большие кошки в мире – мейн-куны. Эти пушистые меховые великаны, конечно, появились как порода не в России – их родина штат Мэн в США, но в России они приобрели невероятную популярность, а мейн-куны российского разведения нередко становятся чемпионами на самых крупных международных выставках.

Но самой важной, пожалуй, частью фестиваля стали не аллеи пород и выставки животных, пожалуй, а большой пласт социальных программ.

Выставка ЗООФЕСТ ЭКО в первую очередь направлена на просвещение посетителей в вопросах экологии и ответственного владения животными. Здесь можно было познакомиться с различными фондами помощи животным, оставить для их подопечных питомцев корм на специальных стендах или забрать приютского пушистика домой прямо с выставки. С одной из девушек, занимавшихся пристройством кошек из приюта, наши корреспонденты пообщались ближе. Девушка рассказала о том, что работает ветеринаром, и поделилась историями о том, как порой попадают животные в приюты.

Вечно переполненные, они не могут отказать, когда питомца отправляют туда в том числе ветеринары – вместо того, чтобы усыпить его. По крайней мере, так было до недавнего времени, когда усыпление здоровых животных по решению хозяина допускалось. Сейчас это уже запрещено – усыпить можно только неизлечимо больного питомца. Но жильцов в приютах не становится меньше, и такие выставки-фестивали это шанс сразу для нескольких из них обрести дом. Наша собеседница рассказала о том, что в первый день выставки хозяев нашли сразу пять подопечных кошек из их приюта. Во второй день, правда, число отправившихся по домам питомцев стало меньше, но зато за одной из них ехали специально – увидев накануне на фото. Всего же за два дня выставки нашли себе новый дом 49 кошек и 29 собак из разных приютов – почти в два раза больше, чем на первом Зоофесте в прошлом году.





Так же находили себе новых владельцев крысы и морские свинки, у которых были свои выставки и стенды.

Находили себе новый дом не только животные. На фестивале работал крупнейший в Москве «зеленый своп», место, где желающие могли обменяться или отдать домашние растения и аксессуары для ухода за ними. Там же были мастер-классы по ресайклингу, в которых мастера показывали, как многое для домашнего сада можно сделать из подручных, зачастую уже отработавших свое вещей.





Еще одна важная и интересная площадка на фестивале – площадка Российской школы подготовки собак-поводырей и Всероссийского общества слепых. На стенде можно было узнать историю использования собак в помощь незрячим людям, а так увидеть работу собак на специальной трассе с препятствиями. Трассу, имитирующую сложные маршруты городских условий с лестницами, шлагбаумами и канавами, показательно проходили незрячие со своими четвероногими помощниками, а так же предлагалось пройти всем желающим. Но не просто так, а надев абсолютно темные очки и взяв в руки специальный поводок собаки-проводника слепых. Этот стенд стал возможностью для нас, зрячих, на несколько минут погрузиться в жизнь тех людей, кто не может видеть, и узнать, как помогают им в этом четвероногие друзья и познакомиться ближе с работой кинологов, которые готовят собак-проводников для слепых. Кстати, как рассказали работавшие на стенде девушки, собаки от такой работы устают достаточно серьезно.

Буквально через несколько прогулок по трассе с гостями им требуется пауза и передышка. Пройтись с одной из собак-проводников, симпатичной немецкой овчаркой, удалось и нашему корреспонденту. Оказалось, что задача эта не так проста, если ты закрываешь глаза и лишаешься возможности видеть высоту ступеней или преград на уровне лица, а единственным источником знаний о пространстве вокруг становится поведение твоей собаки и специальная палочка, при помощи которой лишенные зрения люди наощупь изучают пространство вокруг. Пес подает сигналы при приближении к ступенькам или высокой преграде, а человек, отреагировав на этот знак, может изучить преграду и понять, как пройти по ней или под ней. Для такой работы подойдет не каждая собака – питомцы должны быть не только умными и хорошо поддаваться дрессировке, но и иметь совершенно бесконфликтный характер. Отучают их реагировать и на многие раздражители, в том числе на кошек – ведь человек, которого ведет такой четвероногий проводник, не сможет даже понять, за кем пытается рвануть его спутник и уж тем более не сумеет последовать за ним. А выпускать поводок из руки опасно для обоих…

Еще одна интересная особенность фестиваля - посетить его можно и со своими животными. При чем не только с собаками или кошками, но и с более необычными питомцами - с лисой, удавом или сурикатом.





Большое внимание к социальным программам, приютам и фондам помощи животным – своего рода «визитная карточка» Зоофеста, и это приятная особенность, которая выгодно выделяет его среди других зоотехнических выставочных мероприятий.

И еще – это удивительная возможность для каждого из гостей выставки заглянуть в мир, который обычно остается за пределами нашей жизни. Узнать, как устроены приюты для собак, что им бывает нужно или познакомиться с тем, как собак учат становиться проводниками людей.