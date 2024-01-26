Мошенники учатся использовать "искусственный интеллект"

Хакеры и киберпреступники начали использовать чат-боты вроде ChatGPT для атак на пользователей интернета. В частности, в даркнете обсуждаются секретные запросы, с помощью которых можно «взломать» ChatGPT, чтобы чат-бот помогал в создании вирусов и координации атак на пользователей сети. По словам аналитика «Лаборатории Касперского» Алисы Кулишенко, хакеры начали взламывать и скупать аккаунты ChatGPT, чтобы использовать их в своей деятельности. Так, в даркнете начали рекламировать услуги по взлому или массовой регистрации платных аккаунтов в сервисе. Специалисты по безопасности считают, что крупным компаниям уже пора обратить внимание на проблему.