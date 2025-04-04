Искусственный интеллект преуспел в обмане людей, в том числе в подготовке фишинговых атак

Искусственный интеллект опередил людей в создании шаблонов фишинговых атак. Фишинг — вид мошенничества в интернете, цель которого заключается в получении логинов и паролей пользователей. В 2023 году, когда началось сравнение человека и ИИ по этому показателю, «человеческий фишинг» был на 31 процент эффективнее. К ноябрю 2024 года созданные ИИ шаблоны для фишинговых атак уступали созданными человеком всего на 10 процентов. В марте исследователи выяснили, что ИИ начал создавать на 24 процента более эффективные инструменты фишинга, чем люди.