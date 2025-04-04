Искусственный интеллект преуспел в обмане людей, в том числе в подготовке фишинговых атак

Искусственный интеллект опередил людей в создании шаблонов фишинговых атак. Фишинг — вид мошенничества в интернете, цель которого заключается в получении логинов и паролей пользователей. В 2023 году, когда началось сравнение человека и ИИ по этому показателю, «человеческий фишинг» был на 31 процент эффективнее. К ноябрю 2024 года созданные ИИ шаблоны для фишинговых атак уступали созданными человеком всего на 10 процентов. В марте исследователи выяснили, что ИИ начал создавать на 24 процента более эффективные инструменты фишинга, чем люди.
В Калифорнийском университете Сан-Диего два чат-бота прошли "тест Тьюринга". Иными словами, испытуемые не смогли определить, что общаются с чат-ботом, а не человеком. Особенно впечатляющий результат оказался у GPT-4,5: 73% участников
приняли его за человека - чаще, чем они принимали за человека действительно человека. То есть ИИ показался более "похожим на человека". Ещё одна модель, которая прошла тест, - LLaMa-3.1, её приняли за человека в 56% случаев.
Ранее в исследовании
Питтсбургского университета люди уже предпочли стихи ИИ тем, которые были написаны человеком, потому что стихи ИИ показались им проще. Однако если люди знали, что сравнивают стихи ИИ и человеческие - они предпочитали человеческие.