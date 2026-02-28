 

Поступают сообщения о гибели аятоллы Хаменеи, известно о сотнях погибших в Иране в первый же день

В Тегеране подтверждают гибель зятя и невестки верховного лидера Ирана, но пока не подтверждают гибель самого Али Хаменеи, якобы он лично руководит боевыми действиями из штаба. В Израиле заявляют, что есть уже видео с телом Хаменеи. Президент США Дональд Трамп также заявляет, что Хаменеи - "один из самых злобных людей в истории", по заверению Трампа, - мёртв. МИД Ирана утверждает, что с Хаменеи всё хорошо.
Среди прочих атакован город Бушер, где находится атомная электростанция.  
Предполагается, что США и Израиль будут вместе бомбить Иран в течение недели (ранее сообщалось о четырёх днях), и это "по меньшей мере", сроки могут быть продлены на "сколько потребуется". За первый день известно уже, по меньшей мере, о 201-м погибшем и 747 раненых. Помимо почти сотни девочек в школе на юге Ирана, погибли два десятка волейболисток в спортзале.
В США сообщили, что к гибели гражданского населения они относятся серьёзно и "проводят расследование". Дональд Трамп сказал, что он понял, что иранцы "в действительности не хотят сделки", и якобы они первыми могли напасть на позиции США на Ближнем Востоке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» США и Израиль начали вместе масштабно бомбить Иран
» Верховный лидер Ирана ввел запрет на переговоры с США
» Иран предложил России создать "на двоих" аналог ОПЕК
» Хаменеи высказался за атом
» Рафсанджани признал поражение
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Поступают сообщения о гибели аятоллы Хаменеи, известно о сотнях погибших в Иране в первый же день

  • 23:20
  • 241

В пригороде Нижнего Тагила частично исправили "идеологическую патологию", вернув исконные названия

  • 11:47
  • 546

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в ЛНР, Белгородской и Брянской областях, ДНР

  • 11:18
  • 578

США и Израиль начали вместе масштабно бомбить Иран

  • 10:50
  • 1 558

Миллиардеры скупают землю, продовольственный рынок лихорадит

  • 22:30
  • 632

Вышел новый доклад Центра анализа миграционных тенденций, посвящённый решению миграционного вопроса

  • 20:54
  • 584
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram