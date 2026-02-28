Поступают сообщения о гибели аятоллы Хаменеи, известно о сотнях погибших в Иране в первый же день

В Тегеране подтверждают
гибель зятя и невестки верховного лидера Ирана, но пока не подтверждают
гибель самого Али Хаменеи, якобы он лично руководит
боевыми действиями из штаба. В Израиле заявляют
, что есть уже видео с телом Хаменеи. Президент США Дональд Трамп также заявляет
, что Хаменеи - "один из самых злобных людей в истории", по заверению Трампа, - мёртв. МИД Ирана утверждает
, что с Хаменеи всё хорошо.
Среди прочих атакован город Бушер, где находится атомная электростанция.
Предполагается, что США и Израиль будут вместе бомбить Иран в течение недели
(ранее сообщалось о четырёх днях), и это "по меньшей мере", сроки могут быть продлены на "сколько потребуется". За первый день известно
уже, по меньшей мере, о 201-м погибшем и 747 раненых. Помимо почти сотни девочек в школе на юге Ирана, погибли
два десятка волейболисток в спортзале.
В США сообщили
, что к гибели гражданского населения они относятся серьёзно и "проводят расследование". Дональд Трамп сказал, что он понял, что иранцы "в действительности не хотят сделки
", и якобы они первыми могли напасть
на позиции США на Ближнем Востоке.