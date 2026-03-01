 

Вступил в силу закон о защите русского языка от чрезмерных заимствований

 

В России с 1 марта ограничено использование иностранных слов на вывесках (законом «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве»). Вывески, указатели и таблички должны быть на русском языке, названия жилых комплексов и объектов капитального строительства в рекламе — тоже. Англицизмы в рекламе и информационных материалах запрещены, за исключением слов, официально считающихся литературной нормой. Однако делается обширное исключение для фирменных названий, товарных знаков и брендов - в том числе, очевидно, российских (таких, как "Лада" и "Макс").


