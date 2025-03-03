 

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в ДНР, ЛНР и Херсонской области

Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Горловку, ДНР.
Три человека - женщина и двое мужчин - ранены в Челбурде и Днепрянах Херсонской области в результате обстрелов ВСУ.
Ранен мирный житель в Лисичанске, ЛНР, также украинский беспилотник ударил по киоску в Кременной, чудом никто не пострадал.
В Белгородской области атакованы Борисовка, Тишанка, Борки и Толоконное, повреждены два предприятия, частный дом и автомобиль. 
В селе Шевченково Пологовского района Запорожской области беспилотник атаковал школу, здание повреждено.
В Курской области более 152 000 человек выехали из приграничных районов в результате украинских атак. 
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