ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в ДНР, ЛНР и Херсонской области

Мирный житель погиб
в результате атаки ВСУ на Горловку, ДНР.
Три человека - женщина и двое мужчин - ранены
в Челбурде и Днепрянах Херсонской области в результате обстрелов ВСУ.
Ранен
мирный житель в Лисичанске, ЛНР, также украинский беспилотник ударил по киоску в Кременной, чудом никто не пострадал.
В Белгородской области атакованы
Борисовка, Тишанка, Борки и Толоконное, повреждены
два предприятия, частный дом и автомобиль.
В селе Шевченково Пологовского района Запорожской области беспилотник атаковал школу, здание повреждено
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