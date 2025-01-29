В Смоленской области атакована АЭС, в Нижегородской горит промзона, в Белгородской области погибли мать и двухлетний ребёнок

В результате атаки украинского беспилотника разрушен частный дом в посёлке Разумное под Белгородом, погибли
мать и двухлетний ребёнок, ранены отец и ещё один ребёнок. Также атакован многоквартирный дом в Грайвороне Белгородской области ранен
человек.
В Нижегородской области после атаки БПЛА горит
Кстовская промзона: обломки беспилотного летательного аппарата упали на нефтехимическое предприятие «Сибур-Кстово»
.
Над Тверской областью сбиты 29
украинских БПЛА за ночь (ВСУ пытались атаковать нефтепрокачивающую станцию, произошёл пожар
), над Брянской - 33
, в том числе 3 реактивных, всего над регионами РФ за ночь уничтожено 104
украинских БПЛА.