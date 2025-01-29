В Смоленской области атакована АЭС, в Нижегородской горит промзона, в Белгородской области погибли мать и двухлетний ребёнок

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В результате атаки украинского беспилотника разрушен частный дом в посёлке Разумное под Белгородом, погибли мать и двухлетний ребёнок, ранены отец и ещё один ребёнок. Также атакован многоквартирный дом в Грайвороне Белгородской области ранен человек.
В Смоленской области украинские БПЛА атаковали Смоленскую атомную станцию, АЭС продолжает работу.
В Нижегородской области после атаки БПЛА горит Кстовская промзона: обломки беспилотного летательного аппарата упали на нефтехимическое предприятие «Сибур-Кстово».
Над Тверской областью сбиты 29 украинских БПЛА за ночь (ВСУ пытались атаковать нефтепрокачивающую станцию, произошёл пожар), над Брянской - 33, в том числе 3 реактивных, всего над регионами РФ за ночь уничтожено 104 украинских БПЛА.
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