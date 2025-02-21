Молодые программисты разучились писать код без искусственного интеллекта

Как пишет Cnews, опытные программисты критикуют молодых (джунов) за то, что те оказались неспособны писать код самостоятельно, без помощи нейросетей. Так, разработчик Наманьяйа Гоэль утверждает, что молодое поколение программистов создаёт ПО исключительно при поддержке искусственного интеллекта. Гоэль говорит, что буквально все программисты начального уровня, которые есть в его окружении, уже не представляют свою работу без виртуальных ассистентов.

«Мы находимся в странной точке перегиба в разработке ПО. У каждого младшего разработчика, с которым я общаюсь, Copilot, Claude или GPT работают 24/7. Они поставляют код быстрее, чем когда-либо. Но когда я копаю глубже в их понимании того, что они поставляют, вот тут-то всё и начинает вызывать беспокойство».

С одной стороны, молодые программисты выдают код бешеными темпами, но с другой - не в состоянии объяснить, почему тот или иной кусок этого кода, на самом деле сгенерированный нейросетью, реализован именно так, а не как-нибудь иначе.

«Основополагающие знания, которые раньше приходили в результате борьбы с проблемами, просто отсутствуют, – сетует Гоэль. – Мы обмениваем глубокое понимание на быстрые решения, и хотя в данный момент это кажется прекрасным, позже нам придется за это заплатить».

Также Гоэль привёл в пример программистов той эпохи, когда нейросетей не было, а интернет был на начальной стадии развития. «Подумайте о каждом известном вам великом разработчике. Неужели они добились этого, копируя решения? Нет, они добились этого, глубоко понимая системы и понимая мыслительные процессы других разработчиков. Это именно то, что мы теряем».



