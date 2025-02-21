Молодые программисты разучились писать код без искусственного интеллекта

Как пишет Cnews, опытные программисты критикуют молодых (джунов) за то, что те оказались неспособны писать код самостоятельно, без помощи нейросетей. Так, разработчик Наманьяйа Гоэль утверждает, что молодое поколение программистов создаёт ПО исключительно при поддержке искусственного интеллекта. Гоэль говорит, что буквально все программисты начального уровня, которые есть в его окружении, уже не представляют свою работу без виртуальных ассистентов.
С одной стороны, молодые программисты выдают код бешеными темпами, но с другой - не в состоянии объяснить, почему тот или иной кусок этого кода, на самом деле сгенерированный нейросетью, реализован именно так, а не как-нибудь иначе.
Также Гоэль привёл в пример программистов той эпохи, когда нейросетей не было, а интернет был на начальной стадии развития.