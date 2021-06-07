 

Суд Бельгии допустил, что ковидорегуляции противоречат правам человека

 
Апелляционный суд Брюсселя объявил о законности карантинных мер в Бельгии, таким образом отменив решение суда первой инстанции от 31 марта 2021 года, который счёл, что карантинные ограничения противоречат Конституции Бельгии и должны быть отменены в течение 30 дней.

При этом Апелляционный суд допускает возможность, что такие меры входят в противоречие с Европейской хартией прав человека.


31 марта Брюссельский суд первой инстанции обязал правительство Бельгии в течение 30 дней отменить карантинные ограничения, "которые нарушают фундаментальные права граждан", со штрафом по €5 тыс. за каждый день просрочки. Согласно решению суда, отмене подлежали все без исключения жёсткие карантинные ограничения в Бельгии.

Однако правительство опротестовало это решение, так и не приступив к его выполнению в течение 30 дней. 




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