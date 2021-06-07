Суд Бельгии допустил, что ковидорегуляции противоречат правам человека

При этом Апелляционный суд допускает возможность, что такие меры входят в противоречие с Европейской хартией прав человека.





31 марта Брюссельский суд первой инстанции обязал правительство Бельгии в течение 30 дней отменить карантинные ограничения, "которые нарушают фундаментальные права граждан", со штрафом по €5 тыс. за каждый день просрочки. Согласно решению суда, отмене подлежали все без исключения жёсткие карантинные ограничения в Бельгии.