В Думу внесли законопроект об отключении услуг связи по запросу ФСБ

В Госдуму внесли законопроект об обязанности операторов связи отключать услуги по запросу ФСБ. «Предусматривается обязанность операторов связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов Федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, в целях защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства», — говорится в пояснительной записке.

В случае вступления закона в силу оператор не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг, если это связано с выполнением требований органов ФСБ.