 

В Думу внесли законопроект об отключении услуг связи по запросу ФСБ

 

В Госдуму внесли законопроект об обязанности операторов связи отключать услуги по запросу ФСБ«Предусматривается обязанность операторов связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов Федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, в целях защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства», — говорится в пояснительной записке.

В случае вступления закона в силу оператор не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг, если это связано с выполнением требований органов ФСБ.

Также в Думу внесён законопроект о штрафах для владельцев сайтов за авторизацию пользователей через иностранную почту или другие зарубежные сервисы.
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

