В Австралии детям запретят пользоваться соцсетями, в Британии каждый день около 60 детей отправляют домой "за расизм"

Мой мир

В нынешнем году в Австралии будет принят закон, который запретит детям пользоваться социальными сетям, хотя пока ещё окончательно не решено, станут ли возрастом отсечения 14 или 16 лет. Премьер-министр страны Энтони Альбанезе считает, что это должны быть 16 лет.

Лидер консервативной оппозиции Австралии Питер Даттон также поддерживает введение ограничений. Однако неясно, насколько такое ограничение выполнимо технически.





В Британии каждый день школы отсылают домой в среднем 130 детей за то, что их поймали с сигаретами, алкоголем или наркотиками, а также в среднем 60 детей каждый день отсылаются из школ домой "за расизм" . С 2022 по 2023 год число детей-"расистов" выросло на 25%, в 2023 году 11619 детей были обвинены в расистском поведении.

5 сентября сообщалось, что из британской системы образования за год исчезли 19 000 учащихся -- это дети, о которых нет никакой информации, почему они не продолжают обучение.