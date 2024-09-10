 

В Австралии детям запретят пользоваться соцсетями, в Британии каждый день около 60 детей отправляют домой "за расизм"

В нынешнем году в Австралии будет принят закон, который запретит детям пользоваться социальными сетям, хотя пока ещё окончательно не решено, станут ли возрастом отсечения 14 или 16 лет. Премьер-министр страны Энтони Альбанезе считает, что это должны быть 16 лет.
Лидер консервативной оппозиции Австралии Питер Даттон также поддерживает введение ограничений. Однако неясно, насколько такое ограничение выполнимо технически.

В Британии каждый день школы отсылают домой в среднем 130 детей за то, что их поймали с сигаретами, алкоголем или наркотиками, а также в среднем 60 детей каждый день отсылаются из школ домой "за расизм". С 2022 по 2023 год число детей-"расистов" выросло на 25%, в 2023 году 11619 детей были обвинены в расистском поведении.
5 сентября сообщалось, что из британской системы образования за год исчезли 19 000 учащихся -- это дети, о которых нет никакой информации, почему они не продолжают обучение. 
 
Также в Британии выросла проблема вшивости у детей, хотя официальной статистики по этому поводу нет, и можно ориентироваться только на цифры роста продаж средств против вшей (они за год выросли на 121%).
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