В Британии ЛГБТ-активисты занимались сексуальным насилием над детьми

В графстве Суррей (Англия) предъявлены обвинения основателю местного ЛГБТ-прайда (ЛГБТ - запрещённая в России экстремистская организация) Стивену Айленду и волонтёру движения Дэвиду Саттону. Айленд, который, среди прочего, рассказывал маленьким детям, что они могут "поменять пол", обвиняется в изнасиловании ребёнка, 37 эпизодах совершения сексуальных действий в отношении детей, вуайеризме, изготовлении непристойных детских фотографий и подготовке похищения ребёнка. Саттон обвиняется в вуайеризме, владении фотографиями с жёсткой порнографией, соучастии в сексуальных действиях в отношении детей и соучастии в замысле похищения ребёнка.

Айленд устраивал в Суррее ЛГБТ-марши, а также основал "благотворительную" и "обучающую" организацию, которая пропагандировала "смену пола" среди маленьких детей.