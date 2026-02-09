В 2025 году российский госсектор и бизнес увеличили закупки VPN

По итогам 2025 года российский государственный сектор и бизнес увеличили закупки сервисов VPN (virtual private network; виртуальная частная сеть, обеспечивающая сетевое соединение поверх другой сети) на 18,5 процента, до 10,3 тысячи контрактов. Об этом со ссылкой на подсчеты «Контур.Эгиды» и Staffcop пишет "Форбс".

Речь идёт о соглашениях, проведенных в рамках закона о закупках госкомпаний (223-ФЗ) и закона о госзакупках (44-ФЗ). Первый предоставляет более гибкие условия для госкорпораций и компаний с участием государства (заказчик, в частности, имеет право определять формат процедур и критерии отбора), а второй жёстко регламентирует закупки для органов власти и бюджетных учреждений, предполагая высокую прозрачность и контроль.

Как объясняется в материале, министерства и ведомства, муниципальные структуры, больницы и образовательные учреждения закупают VPN для доступа к госсистемам, соединения филиалов и удалённой работы сотрудников. Компаниям такие сети нужны для объединения объектов, удалённого доступа персонала и защиты корпоративных ИТ-ресурсов.

С 1 сентября 2025 года реклама VPN и других средств обхода блокировок запрещена в РФ.