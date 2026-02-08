 

Стрелявший в генерала Алексеева оказался украинцем

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева - уроженец Тернопольской области УССР Любомир Корба - действовал по указанию украинских спецслужб и приехал в Москву в декабре 2025 года, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Известно, что Корба получил российское гражданство.
По данным телеграм-канала "Многонационал", подельниками 65-летнего Корбы, которого задержали в ОАЭ, были 66-летний Виктор Васин (задержан в Москве) и 54-летняя Зинаида Серебрицкая (убежала на Украину). Они также получили паспорта РФ.
Покушение на генерала Алексеева произошло утром 6 февраля; 5 февраля в Абу-Даби (столица ОАЭ) завершился второй раунд переговоров между РФ, Украиной и США. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков, первым заместителем которого является генерал-лейтенант Владимир Алексеев. 
