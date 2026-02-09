 

Собянин пообещал до 2032 года удвоить протяжённость московского метрополитена

 

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о планах удвоить протяжённость московского метрополитена до конца 2032 года. "Всего до конца 2032 года планируется построить 34 станции и 83 км линий метро. Таким образом, по сравнению с 2010 годом протяжённость линий Московского метрополитена (с учетом Московского центрального кольца (МЦК) до 2032 года вырастет в два раза", - говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы к встрече Собянина с Путиным. 

Также в мэрии сообщили, что "в планах до 2032 года строить порядка 100 км дорог ежегодно", и уточнили, что в 2011-2025 годах правительством Москвы было построено около 1,6 тыс. км дорог, что составляет порядка 30% от существующей улично-дорожной сети.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с результатами прошлого года и вновь заявил, что гордится Москвой: "Хочу вас поздравить с результатами прошедшего года. Они более чем хорошие, впечатляют. Москва развивается хорошим темпом. Много раз об этом говорил, и не лишним будет повторить: мы гордимся Москвой и желаем вам и вашей команде успехов".

В конце декабря 2025 года мэр Москвы отметил, что по итогам 2025 года объём инвестиций в Москву, вероятно, превысит 9 триллионов рублей, что в четыре раза больше показателя 2010 года. 9 февраля 2026 года Собянин на встрече с президентом РФ сказал: "С вашим поручением поддерживаем развитие высокотехнологичных производств, промышленности. И выполняем нашу задачу по технологической независимости экономики. Инвестиции выросли на 60%".

