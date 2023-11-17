 

РФ вдвое нарастила вложения в госдолг США, Центробанк отказывается это комментировать

По данным американского Минфина, в июле вложения РФ в госдолг США составляли 29 миллионов долларов, в следующем месяце выросли до 31 миллиона, а в сентябре достигли 73 миллионов. 
Центробанк РФ не может это прокомментировать, поскольку «информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США».
В Госдуме РФ эти вложения назвали "мизерными". Председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что эти вложения осуществлял Центробанк: "Может быть, это было связано с девальвацией. Для того, чтобы обеспечить девальвацию рубля, нужно было убрать с рынка некоторое количество долларов, может быть, они выводили эти доллары в американские государственные бумаги" (комментарий Центробанка см. выше).
В апреле 2018 года объём госдолга США в активах России достигал 96 миллиардов долларов. А сам госдолг США сейчас составляет рекордные 33,442 триллиона долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» РФ увеличила вложения в госдолг США; США передадут часть российских активов Украине
» Российские вложения в американские облигации уменьшились вдвое
» Как меняются российские вложения в госбумаги США
» Портфель американского госдолга у России составил 14,9 миллиарда долларов
» «Диалог-оптим» умер, но кризис пока живет
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Блеф Байдена всемогуществом США

Блеф Байдена всемогуществом США

105 лет свердловской реформе русского письма

105 лет свердловской реформе русского письма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы не хотят обменивать раненых пленных, стало известно число бежавших от мобилизации в ВСУ

  • 16:08
  • 98

Песков рассказал о скромной жизни своей дочери, незаменимости Путина и необходимости цензуры

  • 15:50
  • 132

РФ вдвое нарастила вложения в госдолг США, Центробанк отказывается это комментировать

  • 14:57
  • 158

Карантины оказались менее эффективны для борьбы с ковидом, чем способность людей приспосабливаться

  • 21:47
  • 388

Сотни школьников прошли по улицам Лондона, крича "Израиль -- государство-террорист"; Израиль не нашёл доказательств в больнице "Аш-Шифа"

  • 21:09
  • 348

Госдума одобрила законопроект о запрете телефонов на уроках

  • 20:57
  • 302
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru