РФ вдвое нарастила вложения в госдолг США, Центробанк отказывается это комментировать

По данным американского Минфина, в июле вложения РФ в госдолг США составляли 29 миллионов долларов, в следующем месяце выросли до 31 миллиона, а в сентябре достигли 73 миллионов.

Центробанк РФ не может это прокомментировать, поскольку «информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США».

В Госдуме РФ эти вложения назвали "мизерными". Председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил , что эти вложения осуществлял Центробанк: "Может быть, это было связано с девальвацией. Для того, чтобы обеспечить девальвацию рубля, нужно было убрать с рынка некоторое количество долларов, может быть, они выводили эти доллары в американские государственные бумаги" (комментарий Центробанка см. выше).

В апреле 2018 года объём госдолга США в активах России достигал 96 миллиардов долларов. А сам госдолг США сейчас составляет рекордные 33,442 триллиона долларов.





