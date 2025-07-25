Нейросеть "Гигачат" от "Сбербанка" тоже оказалась непатриотичной
- 25.07.2025, 16:52,
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Координационный совет СВО Общественной палаты РФ опубликовал свой опыт общения
с "Гигачатом" от Сбербанка, который интегрировали в государственный мессенджер "Макс".
"На сегодняшний день в мессенджере... не нашлось места ни для одного канала, посвященного СВО, как например, Фонду «Защитники Отечества», Комитет семей и воинов Отечества или Военно-социальному центру Минобороны.
Зато нашлось место каналу Басты ...на вопрос Ксении Собчак «чей Крым?» Баста отказался отвечать, чтобы не «разжигать ненависть», потому что он кровно связан с Украиной – сам себя считает наполовину украинцем, в Незалежной много его поклонников.
Вопросы вызывает и работа встроенной нейросети - GigaChat 2.0.
- ИИ не генерит ничего, связанного с новыми регионами.
- ИИ при запросе про военных предпочитает генерить либо просто американские образы военных, либо даже дополняет их флагом США.
- При уточнении про российского военного генерится образ толстого мужчины с меховым воротником и меховыми погонами, обязательно с собакой.
- При уточнении про морскую пехоту генерятся образы морских пехотинцев США.
- Семью ИИ представляет в первую очередь темнокожей. А в славянских образах семьи родители всегда седовласые при том, что дети еще совсем малыши. Кроме того, присутствуют и однополые семьи.
- Все запросы про ветеранов, подвиги, истории бойцов ИИ генерит в привязке к Великой Отечественной Войне или еще более раннему периоду.
- При абстрактном запросе «нарисуй ветерана армии» в предложенных картинках ИИ изображает пожилого ветерана ВОВ с наградами и красными гвоздиками и молодого и современного ветерана США.
- Отдельные сложности со всеми запросами про патриотов и патриотизм, у ИИ только два ответа на все подобные запросы: ветеран ВОВ с гвоздиками и ребенок с флагом России.
- В целом наблюдается предпочтение в плане генерации картинок образам США, а не России".
Таким образом, нейросеть "Гигачат" не отличается принципиально от нейросети "Кандинский", которая по ряду запросов, связанных со СВО, выдаёт просто изображения цветов
.