 

"Москва лидирует в 30 рейтингах": победитель вне конкурса

Выдающиеся успехи Москвы – новость обычная. Мы часто слышим, что у Москвы самый высокий уровень жизни, самая большая инвестиционная привлекательность, а ещё у неё благоприятная экология, устойчивое развитие, технологические достижения и чего только нет! В этом феврале Москва лидирует аж в тридцати рейтингах – в некоторых из них она лидирует уже много лет.

 

Я понимаю: столица большой страны не может не быть витриной. Вот даже приедет какой-нибудь Такер Карлсон – разве хорошо, если мы ему покажем бедную, неубранную Москву? Конечно, нет – мы ему покажем богатый, удобный, чистый город, пусть знает, пусть расскажет миру!..


Понимаю я и то, что в столице, под боком у правительства, недовольное жизнью население доставит больше дискомфорта, чем где-то в провинции. Поэтому оно должно быть довольно жизнью.

 

Но зачем мы обманываем сами себя, когда составляем такие рейтинги, где побеждает участник, который заведомо вне конкуренции? И который похож на разогнавшийся велосипед: Москва не может позволить себе остановиться. Если она перестанет расти и переустраивать сама себя, то эту накопившуюся внутри неё мощность надо же будет куда-то девать. А куда? Кандидатов на обустройство в нашей стране много, причём таких, что начинать придётся чуть ли не с нуля.

 

Это можно сравнить с тем, как честолюбивые архитекторы не хотят воплощать свои замыслы на окраинах, где мало кто увидит. Нет, они хотят воткнуть свои постройки в исторический центр, где увидят все. «Инвестиционная привлекательность Москвы» - это в масштабе страны не столько благо, сколько проклятье: оно означает, что люди будут стараться нести деньги в Москву, хотя эти деньги гораздо нужнее в других местах. Но в других местах труднее получить отдачу.


Москвичи иронизируют, что «настоящих москвичей почти не осталось, кругом понаехавшие». Как правило, им это не нравится: «понаехавшие» часто безразличны к сохранению того, что дорого людям, в Москве выросшим. Но высокий уровень жизни коренным москвичам нравится. В то же время очевидно, что этот высокий уровень притягивает «понаехавших», они приезжают, чтобы взять от Москвы блага, а сентиментальных чувств к ней не испытывают. Хуже того: в борьбе за место под солнцем человек волей-неволей ожесточается, укрепляется в эгоизме. Это дурное колесо, и катится оно уже давно.


Поэтому я, безусловно, понимаю, что Москва не должна быть бедным серым городом (вообще-то никакой город не должен быть серым), и что мы не сможем «сделать по всей России как в Москве». Но думать нужно именно в эту сторону – не о том, чтобы Москве занять первые места в рейтингах, а о том, чтобы люди не стремились уехать в Москву. Не потому, что прикованы к своему месту, а потому, что им у себя хорошо.

 

Лет десять назад я читала исследование по российским деревням и обратила внимание на цифру 12 миллионов рублей. Именно столько было нужно, чтобы в какой-то терявшей население деревне решить все проблемы, которые отравляли существование жителей. Для Москвы же это и тогда была цифра практически незаметная. На какой-то улице не переложили бы плитку, не повесили бы сезонные украшения. Такие суммы, которые для какого-то населённого пункта могут означать разницу между жизнью и смертью, в Москве просто «греют воздух». И это нужно понимать, об этом нужно говорить. Не только для России – это нужно и для самой Москвы. Гораздо лучше, если велосипед плавно остановится, чем грохнется на полном ходу.


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