"В настоящее время Россия во всех доктринальных документах Североатлантического альянса обозначена как "наиболее значительная и прямая угроза безопасности". Подчёркивается, что таковой она останется на долгосрочную перспективу, причем даже в случае разрешения украинского конфликта, - отметил Масленников и пояснил: - Исходя из этого, НАТО фактически ведёт подготовку к возможному конфликту с Россией". НАТО фактически готовится к конфликту с Россией, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Луис Мосли, исполнительный вице-президент британского и европейского отделения американской компании "Палантир", рассказал "Вашингтон Пост" об уникальном значении, которое Украина имеет для подготовки Запада к войне и тренировки систем военного искусственного интеллекта.

По словам Мосли, взаимодействие "Палантира" с Украиной началось в мае 2022 года, "вскоре после окончания битвы за Киев", когда пришло приглашение от президента Украины Зеленского, который счёл "Палантир" лучшей компанией в мире в сфере военных технологий. После этого "Палантир" стал работать с "очень талантливыми" украинскими инженерами и выстраивать технологическую оснащённость Украины. Однако главное, на чём заостряет внимание Мосли, - это "самая экстраординарная в мире библиотека данных", собранная за четыре года войны, и к этой библиотеке данных они получили доступ, включившись в технологическое сопровождение войны Украины с Россией. "Представьте десятки тысяч часов... даже миллионов часов съёмок с дронов, спутниковых изображений, радиочастотных подписей..." - перечисляет Мосли, имея в виду, что ко всему этому "Палантир" получил доступ и теперь может обучать военные системы искусственного интеллекта на этих реальных данных, "совершенно уникальных в мире".

Затем журналист "Вашингтон Пост" отмечает, что "Палантир" имеет неоднозначную репутацию, и просит Мосли прояснить миссию компании. Мосли говорит, что кратко её можно описать так: "Палантир" создан, чтобы обеспечить победу Запада. Это значит, что западные институты должны быть самыми мощными, а для этого они должны владеть самыми мощными технологиями.