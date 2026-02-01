О курсе доллара и предвзятых мнениях

Вчера исполнилось 12 лет знаменитой цитате. Многие вспомнили и, понятно, с подтекстом: "какую же глупость сказала тетка из Сбербанка”. Доллар – это святое, доллары всегда покупать надо, зеленый друг не предаст.

За 12 лет доллар в рублях вырос в 2 с копейками раза. Чуть меньше официальной (якобы жутко заниженной) российской инфляции. Те, кто держали баксы под подушкой – действительно потеряли свои деньги. Те, кто хранили накопления хотя бы в рублевых депозитах, выступили заметно лучше. И это мы самый удачный год для входа в доллар выбрали, любая другая точка отсчета – заметно хуже. За 6 лет с начала пандемии, например, курс практически не изменился, официальная инфляция 57%, т. е. и доллар для россиянина похудел именно настолько. Я даже июль’97 проверил – там совсем плохо, инфляция за 29 лет – 26 раз, рост курса – 12.И при этом, обратите внимание, – никто никогда плохого слова о баксе не скажет. Сбер, рубль или биток упадут на 20% на месяц – так сразу соцсети полны рассуждений, как все плохо, какой разгром рынка, нельзя покупать всякую дрянь. А тут 6 лет, полтора раза, вообще вопросов ни у кого нет. 12 лет, слегка отрицательная реальная доходность как юбилей победы освещаются. И даже у меня в комментариях, наверняка, слова поддержки зеленому будут.Восхищаюсь.P.S.: Человек купил новый Роллс-Ройс. Едет домой. Ему звонят из салона:– Извините, пожалуйста. У вас машина без двигателя. Сейчас приедем – всё исправим.– А как же я еду?– На репутации.P.P.S.: Рубли под подушкойхуже. Да. Никто не спорит.