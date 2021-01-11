 

Альтернативная сеть "Парлер" перестала работать, после того как её удалили Гугл, Эпл и Амазон

Американская корпорация "Эпл" удалила из App Store социальную сеть "Парлер", которой продолжали пользоваться сторонники действующего американского президента Дональда Трампа. Перед этим несколько дней приложение было самым скачиваемым (после того, как Трампа забанили в Твиттере).
Ещё раньше Парлер был удалён из магазина Play Store компании "Гугл". Решение было принято «в связи с продолжающейся и чрезвычайной угрозой общественной безопасности». 
Наконец, сегодня компания "Амазон" отрезала Парлер от своих серверов, после чего альтернативная социальная сеть -- по крайней мере, на некоторое время, прекратила свою работу. 
 
 
Социальная сеть Parler (в переводе с французского языка — «говорить») была основана в 2018 году Джоном Матце и Джаредом Томсоном. Штаб-квартира находится в штате Невада (США). 
Главной особенностью этой платформы, которая представляла себя альтернативой Твиттеру, является её популярность среди людей, выступающих против политики модерации. На платформе этого сервиса фактически отсутствовала модерация сообщений. К настоящему времени соцсеть насчитывала более 10 млн пользователей (около 4 млн активных).

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APN.ru