 

61% американцев не одобряют деятельность Трампа на посту президента США

По данным американского Исследовательского центра Пью, 61% американцев не одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента США, 50% говорят, что он оказался хуже, чем они ожидали (21% - что лучше). 52% американцев не поддерживают ничего или почти ничего из политических инициатив Трампа, только 27% поддерживают все или большинство его инициатив. 59% считают, что он не уважает демократические ценности, 60% - что он ведёт себя неэтично. 
Падение поддержки Трампа происходит в основном за счёт республиканцев, так как среди демократов она и так была очень низкая (и упала даже ещё ниже). Менее чем за год, с февраля 2025 по январь 2026, доля республиканцев, считающих, что Трамп интеллектуально соответствует занимаемой должности, спустилась с 75% до 66%; доля республиканцев, считающих, что он уважает демократические ценности, спустилась за то же время с 60% до 52%; а доля республиканцев, считающих, что Трамп в президентском офисе ведёт себя этично, упала с 55% до 42%. Напротив, выросло - с 55% до 61% - число республиканцев, которые полагают, что республиканцы в парламенте не обязаны поддерживать Трампа, а число демократов, считающих, что их парламентарии должны противостоять Трампу, увеличилось с 70% до 82%.


