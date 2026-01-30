Раненые в Курской, Брянской, Херсонской областях; "джентльменское соглашение" с Украиной

В селе Бегоща Рыльского района Курской области два дрона ВСУ атаковали территорию частного дома, ранены 97-летняя женщина и 67-летний мужчина.

В селе Новый Ропск Климовского района Брянской области ранена женщина, повреждены два автомобиля.

Мужчины 1952 и 1962 г.р. ранены в результате атак дронов ВСУ в Новой Каховке и Великих Копанях Херсонской области.

"Нью-Йорк Таймс" написала, что РФ и Украина в Арабских Эмиратах якобы заключили устное "джентльменское соглашение" об остановке ударов по объектам инфраструктуры. Президент Украины Зеленский подтверждает эту информацию касательно ударов по энергетике:

«Если Россия не наносит ударов по нашей энергетике, генерирующей или любой другой, — мы не будем наносить удары по их энергетике»; по словам Зеленского, соглашение это не прямое, а через США. 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин согласился исполнить эту его просьбу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 января подтвердил, что "речь идёт о создании благоприятных условий для проведения переговоров", но не стал уточнять, идёт ли речь только об ударах по энергетике или вообще о прекращении ударов.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник напомнил, что в марте - апреле 2025 года "украинская сторона фактически проигнорировала инициированное России "энергетическое перемирие" и демонстративно нарушала мораторий на удары 144 раза, нанеся удары в том числе по измерительной станции "Суджа" на международном газопроводе.