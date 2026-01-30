 

Раненые в Курской, Брянской, Херсонской областях; "джентльменское соглашение" с Украиной

 

В селе Бегоща Рыльского района Курской области два дрона ВСУ атаковали территорию частного дома, ранены 97-летняя женщина и 67-летний мужчина.

В селе Новый Ропск Климовского района Брянской области ранена женщина, повреждены два автомобиля.

Мужчины 1952 и 1962 г.р. ранены в результате атак дронов ВСУ в Новой Каховке и Великих Копанях Херсонской области.

 

"Нью-Йорк Таймс" написала, что РФ и Украина в Арабских Эмиратах якобы заключили устное "джентльменское соглашение" об остановке ударов по объектам инфраструктуры. Президент Украины Зеленский подтверждает эту информацию касательно ударов по энергетике

 

«Если Россия не наносит ударов по нашей энергетике, генерирующей или любой другой, — мы не будем наносить удары по их энергетике»; по словам Зеленского, соглашение это не прямое, а через США. 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин согласился исполнить эту его просьбу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 января подтвердил, что "речь идёт о создании благоприятных условий для проведения переговоров", но не стал уточнять, идёт ли речь только об ударах по энергетике или вообще о прекращении ударов.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник напомнил, что в марте - апреле 2025 года "украинская сторона фактически проигнорировала инициированное России "энергетическое перемирие" и демонстративно нарушала мораторий на удары 144 раза, нанеся удары в том числе по измерительной станции "Суджа" на международном газопроводе.



