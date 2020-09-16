Стоимость обучения в вузах РФ скорректирована до прошлогодней
- 16.09.2020, 20:28,
- Новости
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По словам
министра науки и высшего образования РФ Владимира Фалькова, все российские вузы в нынешнем году по собственной инициативе скорректировали плату за обучение до уровня 2019 года, в качестве меры социальной поддержки студентов.
Также министр утверждает, что количество бюджетных мест в вузах выросло на 17 000, "на 60% повысилась доступность высшего образования для выпускников".