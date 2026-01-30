 

В видеоигры играет "почти каждый второй россиянин", в АП заявили, что школьные домашние задания потеряли смысл

 
Согласно исследованию Агентства креативных индустрий Москвы, в 2025 году россияне потратили свыше 173 млрд рублей на покупку игр, 70% этой суммы пришлось на жителей Москвы. Совокупные траты на покупку игр, комплектующих и киберспортивного оборудования составили еще больше – 380 млрд руб. Агентство отметило, что в видеоигры играет "почти каждый второй россиянин".
 
Заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что школьные домашние задания утратили смысл, потому что "любую задачку можно сфотографировать телефоном и буквально за несколько секунд получить полностью расписанный ответ, который достаточно переписать в тетрадку и сдать". При этом, по мнению Орешкина, влияние искусственного интеллекта - это "большие возможности создания индивидуальной карьеры развития для ребенка, понимания его особенностей, создания пошагового плана того, как каждому конкретному ребенку реализовать свой потенциал".

Орешкин сообщил, что его собственный доклад во многом готовил искусственный интеллект:

"Вот уже сейчас, я вам признаюсь честно, когда мы с коллегами готовили эту презентацию, искусственный интеллект здесь использовался по полной программе. От визуализации до, на самом деле, замены работы большого количества младших аналитиков, что позволяло собирать большой объём информации".

Днём ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что использующие искусственный интеллект чиновники не обучаются таким образом, а "уже перестали писать даже свои выступления". 




Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Хаос — это худшее развитие событий

Национальная безопасность России в 2026 году

Непримиримый

Сказка про белого сурка

Лидерство и деградация

Венесуэла станет триггером или ключом для проведения подобных действий?

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

