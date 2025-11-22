Маск заявил, что через 10-20 лет можно будет не работать; москвичи потребляют досуг по восемь часов в день

Мультимиллиардер Илон Маск заявил, что ИИ и роботизация - единственный путь к благосостоянию всех и каждого, и что через десять-двадцать лет можно будет не работать, если вы этого сами не захотите (он сравнил это с тем, что овощи можно купить, но некоторые предпочитают выращивать их сами, хотя так труднее). Богатейший человек планеты, только что оговоривший себе триллион долларов отступных от "Теслы" (будут выплачиваться Маску в течение следующих десяти лет), заявил, что и деньги в этом мире всеобщего благосостояния станут не важны.

Маск круто поменял свой взгляд на ИИ: всего два с половиной года назад он подписал открытое письмо с призывом остановить обучение искусственного интеллекта хотя бы на шесть месяцев - во имя безопасности. Авторы письма задавались вопросами: «Должны ли мы позволять машинам наводнять наши информационные каналы пропагандой? Должны ли мы автоматизировать все рабочие места? Должны ли мы развивать нечеловеческие умы, которые в конечном итоге могут превзойти нас численностью, перехитрить, сделать нас ненужными и заменить нас? Должны ли мы рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией?».

Среднестатистический москвич тратит около 2 часов 20 минут на осознанный досуг, но с учётом параллельного потребления контента и активностей общее время достигает примерно 8 часов в день, такие данные привела гендиректор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

"Мы в Агентстве креативных индустрий провели исследование о том, сколько времени среднестатистический москвич тратит на досуг в день - осознанный досуг составляет около 2 часов 20 минут в день. А полный досуг, когда, например, я бегу и одновременно слушаю музыку, достигает восьми часов. То есть 8 часов москвичи фактически проводят, потребляя досуг".

По словам Агамовой, эти восемь часов включают как то, что человеку действительно нравится, так и пассивное потребление контента. "Исходя из этого формируется повестка и впечатление, которое создаёт креативная индустрия". Россияне ежегодно расходуют около 380 млрд рублей на видеоигры, при этом москвичи обеспечивают примерно 80% этой суммы - около 320 млрд рублей.





