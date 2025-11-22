 

Маск заявил, что через 10-20 лет можно будет не работать; москвичи потребляют досуг по восемь часов в день

Мультимиллиардер Илон Маск заявил, что ИИ и роботизация - единственный путь к благосостоянию всех и каждого, и что через десять-двадцать лет можно будет не работать, если вы этого сами не захотите (он сравнил это с тем, что овощи можно купить, но некоторые предпочитают выращивать их сами, хотя так труднее). Богатейший человек планеты, только что оговоривший себе триллион долларов отступных от "Теслы" (будут выплачиваться Маску в течение следующих десяти лет), заявил, что и деньги в этом мире всеобщего благосостояния станут не важны.

Маск круто поменял свой взгляд на ИИ: всего два с половиной года назад он подписал открытое письмо с призывом остановить обучение искусственного интеллекта хотя бы на шесть месяцев - во имя безопасности. Авторы письма задавались вопросами: «Должны ли мы позволять машинам наводнять наши информационные каналы пропагандой? Должны ли мы автоматизировать все рабочие места? Должны ли мы развивать нечеловеческие умы, которые в конечном итоге могут превзойти нас численностью, перехитрить, сделать нас ненужными и заменить нас? Должны ли мы рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией?».

 

Среднестатистический москвич тратит около 2 часов 20 минут на осознанный досуг, но с учётом параллельного потребления контента и активностей общее время достигает примерно 8 часов в день, такие данные привела гендиректор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

"Мы в Агентстве креативных индустрий провели исследование о том, сколько времени среднестатистический москвич тратит на досуг в день - осознанный досуг составляет около 2 часов 20 минут в день. А полный досуг, когда, например, я бегу и одновременно слушаю музыку, достигает восьми часов. То есть 8 часов москвичи фактически проводят, потребляя досуг".

По словам Агамовой, эти восемь часов включают как то, что человеку действительно нравится, так и пассивное потребление контента. "Исходя из этого формируется повестка и впечатление, которое создаёт креативная индустрия". Россияне ежегодно расходуют около 380 млрд рублей на видеоигры, при этом москвичи обеспечивают примерно 80% этой суммы - около 320 млрд рублей.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Илон Маск будет получать больше, чем все 1,4 млн учителей начальных школ США вместе взятые
» Илон Маск отвёл 20% на то, что искусственный интеллект уничтожит человечество, и призвал думать о 80%
» Твиттер через суд постарается заставить Маска себя купить
» За 2021 год десять богатейших людей разбогатели ещё на 402 млрд долларов
» Илон Маск потребовал государственного регулирования в области искусственного интеллекта
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Маск заявил, что через 10-20 лет можно будет не работать; москвичи потребляют досуг по восемь часов в день

  • 18:31
  • 387

С начала года въезд в РФ запрещён 160 тысячам иностранцев, но тысячи меняют свои данные, чтобы всё-таки въехать в РФ

  • 17:41
  • 397

В Роскачестве рассказали о частом нарушении законодательства работодателями

  • 16:13
  • 401
Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы; мигранты из ЕАЭС будут платить НДФЛ так же, как россияне

  • 11:34
  • 458
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram