85% американских подростков играют в видеоигры, 61% мальчиков играют в них каждый день

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По данным американского Исследовательского центра Пью, 85% подростков в США играют в видеоигры, 61% мальчиков и 22% девочек играют в них каждый день. Речь идёт о детях 13-17 лет. 72% подростков говорят, что они таким образом проводят время с другими, 47% даже утверждают, что они так нашли друга/подругу. В то же время 41% подростков признались, что видеоигры вредят сну, 17% согласились с тем, что это вредит учёбе.
Однако 56% подростков заявили, что видеоигры помогают им учиться решать проблемы, 32% считают, что они идут на пользу душевному здоровью. Чёрные подростки чаще заводят дружбу через игры, чем белые (55% vs. 43%). Чаще всего подростки играют в видеоигры с приставки (73%) или смартфона (70%). 


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