 

Еврокомиссия объявила о новых 145 миллиардах для Украины, МИД Украины предложил Молдавии помощь в "реинтеграции Приднестровья"

 

В Евросоюзе заморожены активы Центрального банка России на 210 миллиардов евро, такой вывод можно сделать из документов Еврокомиссии. 180 миллиардов заморожены в Бельгии, ещё около 20 млрд - во Франции, остальное - в Германии и Люксембурге. 

29 января Еврокомиссия объявила о выделении гуманитарной помощи Украине на сумму 145 млрд евро и ещё на €8 млрд - Молдавии для поддержки украинских беженцев.

Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина приветствует "новый план реинтеграции" Приднестровья в Молдавию, в том числе в плане "практического взаимодействия". По словам Сибиги, российские войска в Приднестровье представляют опасность для Кишинёва.


 

Конфигурация российской власти. Продолжение

