69% американцев считают, что Трамп забирает много власти, 49% считают, что это плохо

По данным американского Исследовательского центра Пью, 69% американцев считают, что президент США Дональд Трамп хочет забрать больше властных полномочий, чем это было у прежних президентов США; 49% американцев считают, что это плохо для страны, и только 12% - что хорошо.

59% опрошенных считают, что Трамп не улучшил работу правительства, 39% полагают, что улучшил.

66% американцев согласны в том, что Трамп использует власть для того, чтобы наказывать тех, кто говорит неприятные ему вещи; 61% американцев согласны, что Трамп использует власть для обогащения себя и членов своей семьи.

Нет удивительного в том, что из тридцати девяти процентов, считающих, что Трамп улучшил работу правительства, 74% - республиканцы и лишь 8% - демократы. Интереснее то, что довольно высока доля республиканцев - 42% - среди тех, кто считает, что Трамп использует власть для наказания неприятных ему людей; 40% республиканцев полагают, что Трамп ненадлежащим образом поощряет федеральные расследования против своих оппонентов; 31% республиканцев думают, что Трамп использует власть для обогащения (среди демократов так думают 85-90%). Доля критикующих Трампа республиканцев по сравнению с его первым президентским сроком выросла, но и доля республиканцев, считающих, что он задаёт высокие моральные стандарты президентства, выросла тоже. Негативное отношение демократов к Трампу увеличилось во всех случаях.