10 фактов об американцах-республиканцах

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Американский Исследовательский центр Пью публикует основные статистические факты об американцах-республиканцах:
1. Американцы-республиканцы преимущественно белые (и не латиносы, среди которых тоже достаточно много белых): 79%. Двадцать лет назад белых республиканцев было ещё больше: 93%.
2. Американцы-республиканцы преимущественно немолодые люди: 65% республиканских избирателей старше 50 лет, и только 8% республиканцев младше тридцати лет (для сравнения: среди демократов - 16%).
3. 81% американцев-республиканцев считают себя христианами.
4. 84% американцев-республиканцев собираются голосовать за Трампа. Однако 13% предпочитают Роберта Кеннеди.
5. 80-90% республиканцев считают, что Трамп способен принимать правильные решения в разных сферах, но только 26% республиканцев одобряют его стиль поведения.
6. 73% республиканцев верят, что победа того или иного кандидата на президентских выборах действительно имеет значение.
7. 78% республиканцев придают большое значение вопросу нелегальной иммиграции (для сравнения: в среднем, без различия политических пристрастий, эта проблема заботит 51% американцев).
8. 80% американцев считают скверным состояние американской экономики (среди демократов - 46%).
9. Среди республиканцев нет единства по вопросу абортов. 57% республиканцев выступают за преимущественный запрет абортов, в то время как 41% считают, что они должны быть разрешены в большинстве случаев.
10. 53% американцев-республиканцев определённо отрицательно относятся к американцам-демократам, и это намного больше, чем тридцать лет назад (21%). 93% республиканцев плохо относятся к Байдену, но 22% республиканцев плохо относятся и к Байдену, и к Трампу.


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