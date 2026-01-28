 

В 2025 году в Подмосковье прекратили гражданство 127 новых россиян и выдворили более 23 000 нелегалов

Сотрудники подмосковной полиции в прошлом году приняли решения о прекращении гражданства в отношении 127 человек, у 643 иностранцев аннулировано РВП, у 1 200 - вид на жительство. За фиктивную регистрацию сняты с миграционного учёта 25 тыс. иностранных граждан. Более 23 тысяч выявленных в Подмосковье нелегалов выдворены из России.

Также пресс-служба МВД по региону сообщает, что "сохранилась наступательность в противодействии коррупции. Зарегистрировано 1 700 преступлений данной категории, совершенных в крупном и особо крупном размере, половина из них - факты получения взятки". Было выявлено более 9,5 тыс. наркопреступлений и 3,5 тыс. лиц, их совершивших. Изъято более 4 тонн запрещённых и подконтрольных веществ, ликвидировано 89 подпольных нарколабораторий, задержано 119 лиц, причастных к их деятельности.

 
Телеграм-канал "Многонационал" обращает внимание на то, что в Узбекистане одновременно приговаривают к тюремному сроку за участие в боевых действиях на стороне России и "даже не арестовали" подозреваемого в убийстве человека, сбежавшего в Узбекистан из России.
