В РФ хотят национализировать лидирующую на рынке типографию и одного из крупнейших производителей цемента

Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск с требованием аннулировать сделку по продаже 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Типография "Печатня"», лидирующего на рынке полиграфической продукции в России и странах СНГ. Поводом для требований национализации типографии назван вывод капитала из России реальными владельцами актива, уроженцем и гражданином Казахстана Сергеем Кимом и россиянином Александром Тимохиным, и направление части средств «на поддержание военно-экономического потенциала недружественных стран». Сейчас оба предпринимателя являются резидентами Британии.

Генпрокуратура России обратилась в арбитражный суд Краснодарского края с иском о национализации холдинга «Новоросцемент», одного из крупнейших производителей цемента в стране, и Верхнебаканского цементного завода. Стоимость активов оценивается в 45 миллиардов рублей. Ответчиками по делу выступают кипрские Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited, а также российское АО «Актуальные инвестиции». Владелец завода Лев Кветной проходит в качестве третьего лица. Предприниматель имеет паспорта Израиля и Кипра, и для легального владения активом он должен был получить разрешение специальной правительственной комиссии и Федеральной антимонопольной службы, но не сделал этого. Кроме того, его обвиняют в использовании доминирующего положения на рынке для завышения цен на цемент на юге страны.

В декабре 2025 года Генпрокуратура подала иск в Гагаринский суд Москвы с требованием изъять в доход государства холдинг КИМП, в который входят предприятия из разных регионов, производящие подшипники для нужд ВС РФ и оборонных предприятий. Национализировать поставщика предлагают из-за неоднократного завышения цен на продукцию, что привело к обогащению акционеров владельцев и ущербу для оборонного комплекса страны. Конечными бенефициарами ГК КИМП в Генпрокуратуре называют россиян Дмитрия Гордицу и Алексея Кулешова. Их компании с 2020 по 2025 год заключили более 300 контрактов на сумму свыше 150 миллиардов рублей с крупнейшими оборонными заводами страны. Фактически являясь монополистом, предприятия завысили количество нормо-часов для производства продукции в восемь раз, из-за чего стоимость продукции искусственно увеличили в пять-десять раз.



